Voetbal International, Cumartesi akşamı FC Utrecht'in Boy Kemper'i kadrosuna katmakla ilgilendiğini bildirdi. VI'ya göre, NAC kaptanının yurtdışında da seçenekleri bulunuyor.

Kemper'in sözleşmesi sona eriyor. Yeni bir anlaşma için yapılan görüşmeler Breda'da sözleşme uzatımıyla sonuçlanmadı, bu nedenle 26 yaşındaki oyuncu bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

İngiltere'den kulüpler Kemper'e ilgi göstermiş ve kendisi Queens Park Rangers ile görüşmüştü. Ancak QPR bu transferi gerçekleştiremedi. Söylenene göre, savunma oyuncusu Preston North End'in de ilgisini çekiyor. Ayrıca, diğer ülkelerden kulüplerin de Kemper hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

FC Utrecht de NAC'nin savunma oyuncusuyla ilgileniyor. Utrecht'in yeni teknik direktörü Anthony Correia, Kemper ile görüşmüştü. VI'ya göre, FC Utrecht, Purmerend'li oyuncunun yeni takımı olma konusunda en avantajlı durumda görünüyor.

Voetbal International, Domstedelingen'in resmi bir teklif yapmasını beklemek gerektiğini, ancak bunun an meselesi gibi göründüğünü bildiriyor.

Kemper, NAC ile küme düştü, ancak FC Utrecht aracılığıyla yine de Eredivisie'de kalabilir. Defans oyuncusu kısa süre önce yurtdışında futbol oynamak istediğini belirtmişti, ancak Correia ile yaptığı olumlu görüşme sayesinde gelecek sezon Galgenwaard'da izlenebilir gibi görünüyor.

NAC kaptanı, Breda'da kişisel olarak mükemmel bir sezon geçirdi. Kanat bekçisi toplamda altı gol attı; bunlardan ikisi, sc Heerenveen'e karşı kazanılan maçta (2-0) geldi.