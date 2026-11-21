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FC Utrecht ile SC Cambuur arasındaki Eredivisie maçı, cumartesi akşamı 11. dakikada geçici olarak durduruldu. Bunnikside tribününden sahaya bir duman bombası atılmasının ardından hakem Allard Lindhout, skor 0-0 iken oyunu durdurdu.

Bu hareket, Bunnikside'da da büyük tepkiye yol açtı. FC Utrecht'in ateşli taraftarları, olayın sorumlusuna hep bir ağızdan "Utan kendinden" diye seslendi.

Gazeteci Marco Timmer, Voetbal International adına X'te yaptığı paylaşımda hem taraftarın hareketine hem de maçın durdurulmasına anlayış göstermediğini belirtti. Muhabire göre sahadaki durum kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

"Ve Utrecht'te bir aptalın attığı duman bombası yüzünden maçı durduruyoruz", diye yazdı Timmer. "Lindhout kurallara uyuyor olabilir ama mesele çok kısa sürede çözüldü. Bunnikside da hiç hoşnut değil ve bunu fail(ler)e 'Utan kendinden' diyerek gösteriyor."

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Gazeteci, "Bu durumda maça devam edilebilirdi", diye sözlerini tamamladı. Olay, Utrecht taraftarlarının yedi yaşındaki FC Utrecht taraftarı Jimi Groeneveld'in vefatını etkileyici bir şekilde anmasından birkaç dakika sonra yaşandı.

Maçın geçici olarak durdurulması, FC Utrecht için özellikle talihsiz bir zamana denk geldi. Zor günler geçiren Utrecht ekibi, Eredivisie'de üst üste üç maç kazanamayınca 14. sıraya geriledi.

Bu nedenle teknik direktör Anthony Correia üzerindeki baskı da iyice arttı. Cumartesi akşamı maç başlamadan önce Galgenwaard Stadı'nda da dikkat çekici sayıda boş koltuk vardı.