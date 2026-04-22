"FC Utrecht, bu sezon şimdiden 27 golün parçası olan eski Eredivisie forvetini kadrosuna katmayı düşünüyor"

FC Utrecht, Thierry Ambrose'yi forvet hattı için potansiyel bir takviye olarak görüyor. Bu bilgi, Belçikalı transfer muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberinden ortaya çıktı. Geçmişte NAC Breda forması giyen 29 yaşındaki forvet, bu sezon KV Kortrijk'te oldukça formda.

Challenger Pro League'in ikinci sırasındaki takımda Ambrose, 32 resmi maçta 14 gol ve 13 asist kaydetti. Kortrijk, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bu konuda görüşmeler halen devam ediyor, ancak arka planda Genoa ve Utrecht gibi kulüplerin Ambrose'un hizmetleri hakkında bilgi aldığı söyleniyor.

Tavolieri yakında yeni haberler bekliyor. Transfermarkt'a göre Ambrose'un şu anki değeri 1,5 milyon euro.

Bu çok konuşulan forvet, bir zamanlar Manchester City'nin altyapısında büyük bir yetenek olarak görülüyordu, ancak Etihad Stadyumu'nda kendini gösteremedi.

2017/18 sezonunda Ambrose, NAC'ye kiralandı. Breda kulübü adına 31 resmi maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.

Ambrose, beş yıldır Belçika'da oynuyor. İlk olarak KV Oostende ile sözleşme imzaladı, şu anda ise Kortrijk'ta forma giyiyor.