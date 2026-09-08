FC Utrecht, boş Galgenwaard Stadı'nda Go Ahead Eagles karşısında yine de bir puanı söküp aldı

FC Utrecht, Go Ahead Eagles ile yarıda kalan maçın devamında yine de bir puan almayı başardı. Galgenwaard Stadı'nda son 25 dakika ve uzatma bölümünde salı öğleden sonra iki kez daha ağları havalandıran Utrecht, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Cumartesi akşamı Utrecht ile Go Ahead arasındaki maçta işler ikinci yarıda tamamen kontrolden çıktı. Mathis Suray, Søren Tengstedt ve Victor Edvardsen'in golleriyle skor 0-3'ken, Utrecht taraftarları sahaya havai fişek atarak taşkınlık yaptı.

Bunun üzerine maç geçici olarak durduruldu. Karşılaşma yeniden başladıktan sonra Utrecht, Dani de Wit ile skoru 1-3'e getirdi ancak hemen ardından sahaya yine maddeler atıldı: bu kez bardaklar.

Bu durum, yeni sezondaki ilk dört maçından yalnızca bir puan çıkarabilen Utrecht'in dramatik sezon başlangıcından bağımsız düşünülemezdi. Yerel güvenlik yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından maçın tamamen tatil edilmesine karar verildi.

Çok geçmeden mücadelenin salı öğleden sonra boş tribünler önünde Galgenwaard'da tamamlanacağı açıklandı. Utrecht, 25 dakika ve uzatma süresinde bu maçtan yine de bir sonuç çıkarmaya çalışmak zorundaydı.

Ve bunu başardı. Adrian Blake'in uzaktan şutunda top üst direkten döndükten kısa süre sonra Matisse Didden, bir kornerde yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu: 2-3.

Vasilios Barkas'ın Mathis Suray'ın fırsatında yaptığı kurtarışla Utrecht derin bir nefes aldı ve bitime az kala penaltı kazandı. Alfons Sampsted, Blake'e faul yaptı; Artem Stepanov da bu büyük fırsatı değerlendirerek takımına yine de bir puan kazandırdı: 3-3.