"FC Utrecht, 22 kez Hollanda Milli Takımı forması giymiş oyuncuya ilgi gösteriyor, ancak büyük bir engelle karşı karşıya"

FC Utrecht, Vincent Janssen'e göz dikti. Bu haberi, genellikle güvenilir kaynaklardan bilgi alan kulüp gözlemcisi Edjeuitnoord, X üzerinden paylaştı. Ancak, sözleşmesi sona eren forvetin De Galgenwaard'a gelme ihtimali düşük görünüyor.

Uzun süredir Fortuna Sittard'ın forveti Kaj Sierhuis'in adı da FC Utrecht ile anılıyor. Domstedelingen'in yeni teknik direktörü Anthony Correia, onu kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki forvet, öncelikli hedef olarak görülüyor.

Sierhuis'in transferi mümkün olmazsa, Janssen iyi bir alternatif olabilir. 31 yaşındaki forvet, Royal Antwerp ile olan sözleşmesi bu ayın sonunda sona erdiği için 1 Temmuz itibarıyla transfer serbest kalacak. Edjeuitnoord'a göre, Belçika kulübü eski milli oyuncuyla devam etmek istiyordu, ancak Janssen birçok sözleşme teklifini reddetti.

Yine de Utrecht, bu tecrübeli oyuncu için en olası hedef gibi görünmüyor. Janssen'in Antwerp'te yıllık yaklaşık üç milyon euro kazandığı söyleniyor; bu, çoğu Hollanda kulübünün karşılayamayacağı bir maaş.

Bu nedenle milli oyuncu, yurtdışında bir maceraya atılmayı umuyor gibi görünüyor. Tercihi, Amerikan MLS'i yönünde.

Janssen, bu sezon Royal Antwerp'te vazgeçilmez bir isimdi: kırk maçta on üç gol attı. Ayrıca kaptanlık pazubandını da takıyordu.