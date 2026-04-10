FC Twente yine kazandı ve Feyenoord ile NEC'in hemen arkasında

FC Twente, Cuma günü Vriendenloterij Eredivisie'de FC Volendam'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Tukkers, puan olarak (53) üçüncü sıradaki NEC ile eşitlendi; NEC ise Pazar günü ikinci sıradaki Feyenoord ile karşılaşacak. Bu, Twente'nin son yedi maçtaki altıncı galibiyeti oldu.

FC Twente, maçın başlamasından iki dakika sonra golü buldu. Sam Lammers, köşe vuruşundan kafayla topu indirdi, ardından atağa katılan Ruud Nijstad, yakın mesafeden Tukkers formasıyla ilk golünü kaydetti. Ev sahibi takım için rüya gibi bir başlangıç ve FC Volendam için hemen iş başa düştü.

Ricky van Wolfswinkel'in kafası direkten döndüğünde konuk takım ucuz atlattı. Twente'nin hırsla sahaya çıkıp hızlı bir şekilde 2-0'ı aradığı ilk dakikalarda Volendam hayatta kalmaya çalıştı.

Grolsch Veste'de oynanan maçın 30. dakikasından sonra 2-0'lık skor geldi. Çalışkan Lammers, topu güzel bir şekilde Kristian Hlynsson'a aktardı; Hlynsson da uzak köşeyi buldu ve Twente taraftarlarını sevindirdi. Böylece teknik direktör John van den Brom'un takımı için kaygısız bir ilk yarı oldu.

İkinci yarı başlar başlamaz Thomas van den Belt, Mats Rots'un güzel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak iyi pozisyonda topu dışarıya attı. Twente ataklarını sürdürdü ve Van Wolfswinkel'in uyanık Kayne van Oevelen tarafından durdurulmasıyla şanssız bir an yaşadı. Volendam da denemeler yaptı, ancak ev sahibi takımı gerçek anlamda zorlayamadı.

Bu durum, 73. dakikada Nordin Bukala'nın 2-1'i kaydetmesiyle değişti. Twente kalecisi Lars Unnerstall, yediği gol yüzünden öfkelendi ve Twente oyuncuları ile taraftarları yeniden gerginleşti.

Volendam son düdüğe kadar bir puan için mücadele etti, ancak tüm çabalarına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Twente için çok önemli üç puan; Volendam içinse doğrudan küme düşme mücadelesinin henüz bitmediğinin farkına varılması.