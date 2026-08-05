FC Twente’de Ferencváros’a karşı Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenişin ardından toparlanmak için fazla zaman yok. Tukkers, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda sahasında FC DAC 1904 ile karşılaşacak ve teknik direktör John van den Brom itibarını yeniden kazanmanın peşinde.

Twente, Ferencváros’a karşı ilk maçı 1-2 kaybetti ve Macaristan’da uzun süre sahada bir kişi fazla oynamasına rağmen 2-2’nin ötesine geçemedi. Van den Brom, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bir kulüp olarak her zaman ulaşılabilecek en üst seviyeyi hedeflersiniz, bizim için bu Avrupa Ligi’ydi" sözleriyle aktarıldı. "Bu olmadığında da can yakıyor."

"Öte yandan devam etmeniz gerektiğini de biliyorsunuz. Geriye çok fazla bakamayız ve her şeyimizi Konferans Ligi’ne vermeliyiz. Geçen sezon uğruna mücadele ettiğimiz şey buydu, Avrupa kupalarına katılmak. Şimdi mesele, oyuncuların oyun anlayışımızın farkına varmasını sağlamak."

"Senaryolar ve belirli bir durumda ne yapacağımız üzerine çalışıyoruz. Ferencváros’a karşı son bölümde yaptığımız her şeyi çalışmıştık, o zaman herkesin kendisinden ne istendiğinin farkında olmasını umuyorsunuz. Bunu yeterince yapamadık."

Twente pazar günü Genk ile hazırlık maçı yaptı ve rakibi 2-1’lik skorla üstün geldi. Van den Brom sözlerini şöyle sürdürdü: "Genk bizim için bir ışık oldu çünkü FC Twente’nin neyi temsil ettiğini gösteren futbolu gördük. Bunu yarınki maça da taşırsınız."

Van den Brom, küçümseme ihtimalini ise kesin bir dille reddetti. "DAC en tanınmış kulüp olmayabilir ama artık küçük takım diye bir şey yok. Takım olarak Avrupa futbolunun kurallarıyla baş etmeyi öğrenmeliyiz. Bunlar Eredivisie’den farklı. Geçen hafta bununla ilgili büyük ve pahalı bir ders aldık" dedi Van den Brom.

Tukkers, Slovak ekibiyle oynanacak bu iki maçlık eşleşmeyi geçmeyi başarırsa, play-off turunda FK Qarabag veya Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bu takımlar da Twente gibi Avrupa Ligi’nde başladı ve sırasıyla CSKA Sofia ile PAOK tarafından elendi. Pazar günü ise önce Eredivisie açılış maçında deplasmanda sc Heerenveen ile karşılaşacak.