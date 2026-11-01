FC Twente, pazar günü tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Rotterdam'daki tarihi bir öğleden sonra Excelsior'u tam 0-9 (!) yenen Twente'de Wout Weghorst, ilk yarı bitmeden (0-5) Eredivisie kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaptı. Sondre Ørjasaeter ise o devrede dört asist üretmişti. İkinci yarıda asist sayısını beşe çıkaran Ørjasaeter'in ulaştığı bu rakama, bu yüzyılda Eredivisie'de pazar gününe kadar başka kimse erişememişti. Bir Eredivisie maçında beş asist yapan tek diğer isim, bunu hem 1959'da hem de 1960'ta başaran Feyenoord efsanesi Coen Moulijn'di.

Twente'nin maçı bir gövde gösterisine çevirmesinde Nesto Groen'in de payı vardı. Excelsior'un forveti, havaya kaldırdığı bacağıyla Robin Pröpper'in omzuna temas etti ve hakem Erwin Blank tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yedi dakika sonra Twente'nin açılış golü geldi. Ørjasaeter sol kanatta karşısındaki oyuncuyu hızla geçip Weghorst'a kusursuz bir orta yaptı. Jan Plug'la girdiği mücadeleyi kolayca kazanan Weghorst, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. On kişi kalan Excelsior, Twente karşısında varlık gösteremedi.

Yaklaşık yarım saatlik bölümün ardından Thomas van den Belt'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünden kısa süre sonra konuk ekip skoru yine de 0-2'ye getirdi. Rots'un pasını alan Weghorst, şık bir topuk pasıyla Younes Taha'ya ulaştı. Topu geri alan Weghorst, tek pasla Ørjasaeter'i buldu. Ørjasaeter de koşusunu sürdüren Weghorst'a pasını verdi; forvet oyuncusu bu güzel atağı golle tamamladı.

Birkaç dakika sonra Weghorst hat-trick'ini tamamladı. Forvet oyuncusu, Ørjasaeter'den başka kimsenin yapmadığı ortayı Bergkamp'ı andıran bir şekilde kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla kararlı bir vuruş yaparak topu yakın köşeye gönderdi. Aymen Sliti'nin top kaybı, Enschede ekibine bir sevinç daha yaşattı. Topu kapan Van den Belt, nefis bir aşırtma vuruşla Stijn van Gassel'i mağlup etti.

Zor durumdaki Excelsior, ilk yarının uzatma dakikalarında 0-4'lük golü de yedi. Ceza sahasına giren Ørjasaeter, Rots'un sol ayağını buldu. Rots'un vuruşu uzak köşeden ağlara gitti. Twente, ikinci yarıda da hız kesmedi ve oyuna sonradan giren Jordy Bawuah, elbette Ørjasaeter'in ortasını ağlara gönderdi.

Talihsiz bir elle oynama sonrasında Twente penaltı kazandı. Weghorst, penaltı noktasından Van Gassel'e hiçbir şans tanımadı. Ardından Van den Brom, Weghorst ve Ørjasaeter'i oyundan aldı. Excelsior'un bir kez daha elle oynaması üzerine kazanılan diğer penaltıda ise bu kez golü Ramiz Zerrouki attı.

Bitime on dakika kala skor 0-9 oldu. Van den Belt'in pasını dönerek kontrol eden Rots, Van Gassel'i geride bırakıp topu ağlara gönderdi. Deplasmana gelen taraftarlar büyük sevinç yaşadı.