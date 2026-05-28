FC Twente ve Erik ten Hag fırsatı kaçırdı: Teun Gijselhart, LaLiga'ya transfer oluyor

De Graafschap ve Deportivo de La Coruña, orta saha oyuncusu Teun Gijselhart'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. De Telegraaf gazetesi Perşembe günü bu haberi verdi.

Sabah gazetesine göre, De Graafschap, geçen yaz PEC Zwolle'den bedelsiz transfer edilen Gijselhart için en az 1 milyon euro alacak.

21 yaşındaki Gijselhart, geçtiğimiz sezon De Graafschap'ta önemli bir oyuncu haline geldi. Toplamda De Superboeren formasıyla 39 resmi maçta forma giydi.

AZ'de yetişen Amsterdamlı oyuncu, bilinçli olarak yurtdışında kariyerine devam etmeyi tercih etti. Söylentilere göre Gijselhart, FC Twente dahil olmak üzere çeşitli Hollanda kulüplerinin de listesindeydi.

Örneğin, teknik direktör Erik ten Hag, De Graafschap maçları sırasında tribünde birkaç kez görüldü.

Gijselhart, Papendrecht doğumlu Zakaria Eddahchouri (26) ile takım arkadaşı olacak. Deportivo'nun üst lige yükselmesiyle birlikte FC Barcelona ve Real Madrid ile karşılaşmalara hazırlanabilir.

Othniël Raterink (Cagliari) ve Bouke Boersma (KV Mechelen) ardından Gijselhart, De Graafschap'a yurtdışına transferiyle önemli bir gelir getirecek bir sonraki yetenek.