FC Twente, Konferans Ligi'ndeki muhtemel play-off turu için pazartesi günü kuraya girdi ve bu da mantıklı olarak taraftarlar arasında heyecan yarattı. Zira takım, Dynamo Kiev ya da Qarabag FK ile iki maçlı bir eşleşmeye çıkabilir. Ancak Twente sorunlu bir senaryo öngörüyor.

Twente, Konferans Ligi üçüncü eleme turunun ilk maçında perşembe günü FC DAC 1904 Dunajská Streda ile karşılaşacak. Slovak temsilcisi iki maç sonunda elenirse, Twente play-off turuna yükselecek.

Kulüp, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Henüz çok erken ama FC Twente'nin play-off'lara kalması halinde seyahatlerini hızla ayarlamaya çalışan çok sayıda taraftar olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Twente açıklamasında, "Şu senaryo mümkün. Eğer FC Twente iki maç sonunda DAC 1904'ü geçer, rakip FK Qarabag olur ve Sabah FC de Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenirse, FK Qarabag - FC Twente deplasman maçı 27 Ağustos Perşembe günü değil, 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak" denildi.

Kulüp böylece taraftarların yanlış bir maç tarihini esas alarak hareket etmesini, maçı kaçırmasını ve/veya gereksiz yere para harcamasını önlemeyi umuyor. Bakü temsilcisi Sabah FC, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Danimarka ekibi Aarhus ile karşılaşacak.

Twente sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Macar devi Ferencváros karşısında iki maç sonunda doğrudan havlu attı (1-2, 2-2).

Twente, DAC 1904 karşılaşmasına perşembe günü sahasında çıkacak. Tukkers, bir hafta sonra MOL Aréna'daki rövanş öncesinde ise sezonun ilk Eredivisie maçında Abe Lenstra Stadyumu'nda sc Heerenveen'e konuk olacak.