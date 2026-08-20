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Çeviri:

FC Twente'nin FK Karabağ'a karşı oynayacağı Avrupa dev maçı için muhtemel ilk 11'i

FC Twente - Qarabag FK
FC Twente
Qarabag FK
Conference League Qualification

FC Twente, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off turunda FK Qarabag ile karşılaşacak. John van den Brom’un her zamanki isimleri tercih etmesi bekleniyor; Voetbalzone’nin tahmini bu yönde. Grolsch Veste’de oynanacak Avrupa karşılaşması TSİ 20.00’de başlayacak ve ESPN 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Lars Unnerstall, Tukkers’ta kaleyi korumaya devam edecek. FC Twente savunması sağdan sola Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Aske Adelgaard’dan oluşuyor.

Orta sahada kontrolü Ramiz Zerrouki sağlamalı, yanında ise Daouda Weidmann ona destek verecek. Fransız oyuncu sezona güçlü bir başlangıç yaptı; dört maçta iki gol ve iki asist üretti. 

Marko Pjaca, Daan Rots ve Sondre Ørjasæter, Twente orta sahasının ileri uçtaki isimleri olacak. Wout Weghorst ise perşembe akşamı Grolsch Veste’de en uçta görev yapacak.

FC Twente, geçen pazar günü sahasında PEC Zwolle’yi 3-1 mağlup ederek moral depoladı. Qarabag ise bir gün sonra sezonun ilk maçında Samaxi’yi aynı skorla yendi.

Conference League Qualification
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB

FC Twente’nin muhtemel 11’i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.

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