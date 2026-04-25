FC Twente - NEC maçının sonucu Feyenoord'u büyük kazanan yaptı

FC Twente, Cumartesi günü evinde NEC'i yenmeyi başaramadı: 1-1. Tukkers maça hızlı başladı ve kısa sürede öne geçti. Kupa finalinde yenilen takım güçlü bir geri dönüş yaptı ve Grolsch Veste'de galibiyeti kaçırmış olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Tukkers maça sert ve agresif başladı ve kısa sürede skoru açtı. Sondre Ørjasæter, Eli Dasa'nın hatasından yararlandı ve kaleci Gonzalo Cretazz'ın karşısında soğukkanlılığını koruyarak golü attı. Twente hücumlarına devam etti ve Mats ile Daan Rots'un şutları NEC kalecisi tarafından kurtarıldı.

NEC, Enschede'de ilk yarıda çok zorlandı. Buna rağmen konuk takım, 1-1'lik skorla soyunma odasına girdi. Philippe Sandler, Bryan Linssen'i akıllıca kaçırdı ve 35 yaşındaki forvet, Lars Unnerstall'ın karşısında tek başına hata yapmadı. Birkaç dakika sonra Kodai Sano, topu Twente kalesinin hemen yanından dışarı attı.

İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Unnerstall, Sano'nun serbest vuruşunu ayaklarıyla kurtararak Twente'yi geriye düşmekten kurtardı. Grolsch Veste'de roller açıkça tersine dönmüştü ve NEC birdenbire üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda da Nijmegen ekibi cesur bir oyun sergiledi ve Twente kendi sahasında zor anlar yaşadı.

John van den Brom, 65. dakikada müdahale ederek Sam Lammers ve Ruud Nijstad'ın yerine Ricky van Wolfswinkel ve Robin Pröpper'i oyuna soktu. NEC ataklarını sürdürdü ve özellikle Linssen ve Tjaronn Chery, zaman zaman Twente savunması için baş belası oldu. Chery, bir kontra atakta topu üst direğe çarptırınca hayal kırıklığına uğradı.

Twente, NEC'in baskısına rağmen maçın son dakikalarında direndi ve bu puanı almaktan dolayı rahatlamış olacaktır. Nijmegen ekibi, özellikle kupa finalinde AZ'ye karşı aldığı utanç verici 5-1'lik yenilginin ardından itibarını geri kazanmış olmaktan memnun ve uzatma dakikalarında Pröpper'in kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önleyen Crettaz'a teşekkür ediyor.

NEC, Vriendenloterij Eredivisie'de üçüncü sırada kalırken, Feyenoord'un üç puan gerisinde ve NAC Breda'yı 0-2 yenen Ajax'ın bir puan önünde yer alıyor. Twente, Ajax gibi 54 puana sahip, ancak gol farkı biraz daha düşük. Hollanda'da üç hafta daha oynanacak.