FC Twente muhabiri, Avrupa’daki yenilginin ardından Weghorst’un başına gelenleri açıkladı

Wout Weghorst, AD ve FC Afkicken'ın transfer podcast'inde ortaya çıktığı üzere FC Twente'de oldukça zorlu ve özel bir başlangıç dönemi geçirdi. Forvet, kötü bir performansın ardından öfkeli taraftarlar tarafından hatta azarlanarak uyarıldı.

''Weghorst performans veremedi ve Sam Lammers Enschede'de her geçen gün daha da büyüdü'' diyerek Weghorst'un Grolsch Veste'deki ilk haftalarına ilişkin analizine başlayan isim kulüp muhabiri Leon ten Voorde oldu.

Ten Voorde, Lammers'ın Twente taraftarı nezdinde son derece popüler olduğunu vurguladı. ''Sahaya çıkmadan bir anda Van Basten, Messi, Ronaldo gibi tüm büyük isimlerin bir karışımı statüsü kazandı. Weghorst her zaman stoacı görünür ama bu durum onu gerçekten etkiledi.''

Weghorst geçici dip noktasını, Konferans Ligi play-off'larında FK Qarabag'a karşı alınan 0-1'lik yenilginin ardından yaşadı. Golcü oyuncu, üç öfkeli taraftar tarafından durduruldu. ''O sırada ona aşağı yukarı ders verdiler. Weghorst gerçekten sıkıntılı bir dönem geçirdi.''

Artık Weghorst için durum tamamen farklı. Qarabag ve SC Cambuur deplasmanlarında gol attı ve artık Enschede'de birinci santrfor konumunda. Aynı zamanda Lammers da PSV'ye dönüşe yakın.

''Lammers'ın transferinin bununla bir ilgisi var mı bilmiyorum. Ama yine de tesadüf'', diyerek Ten Voorde, Weghorst'un Twente formasıyla yakaladığı iyi formu açıklamaya çalıştı.

Weghorst geçen hafta da RTV Oost'a Twente'deki ilk haftalarına dair samimi bir röportaj verdi. ''Son haftalar benim için çok ağır geçti. Çok şey yaşadım ve bu da haklıydı çünkü kesinlikle iyi oynamadım. Sadece bu şekilde yeniden su yüzüne çıkmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu kendim için ben de biliyorum. Sonuçta asla vazgeçmez ve senin için işe yarayan şeylere inanmaya devam edersen bunun ödülünü alırsın.''