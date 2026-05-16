FC Twente Kadınlar, penaltı atışları sonucunda PSV'yi mağlup ederek KNVB Kupası'nı kazandı

FC Twente Kadınlar, Cumartesi günü Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazandı. Rotterdam'daki Het Kasteel'de oynanan final maçında, 90 dakika ve uzatmaların ardından 2-2 berabere kalan Twente, penaltı atışlarında PSV'yi mağlup etti. Bu, Twente Kadınlar için beşinci kupa zaferi anlamına geliyor.

Son yıllarda Twente, Kadınlar Eredivisie'sinin en başarılı kulübüydü. Ancak bu sezon durum farklıydı: PSV, bir haftadan biraz fazla bir süre önce ilk kez ülke şampiyonu oldu.

Finalde iki kulüp karşı karşıya geldi ve Twente'nin intikam alma şansı vardı. Ancak ilk yarıda da üst direğe çarpan PSV'li Liz Rijsbergen, Jill Diekman'ın top kaybının ardından çapraz köşeye attığı şutla skoru 0-1'e getirdi.

Twente daha sonra Eva Oude Elberink, Diekman ve Jette Wiefferink ile beraberliği yakalamak için birçok fırsat yakaladı. PSV adına ise Nina Nijstad ikinci yarıda güzel bir vuruşla üst direğe çarptı.

Rijsbergen, uzak köşeye attığı şutla skoru 0-2'ye getirerek maçı bitirmiş gibi görünüyordu. Ancak birkaç dakika içinde Twente, Jaimy Ravensbergen'in iki golüyle tamamen geri döndü: 2-2.

Bu nedenle uzatmalar maçı belirleyecekti, ancak uzatmalarda gol atılamadı. Ardından gelen penaltı atışlarını Enschede ekibi kazandı: 4-3.

Haftaya, Eurojackpot Kadınlar Eredivisie'nin son haftasında iki takım bu sezon son kez karşı karşıya gelecek.