FC Twente, Johan Cruijff ArenA'da hak ettiği bir galibiyet aldı ve Ajax'ı geçerek sıralamada yükseldi

Ajax, Cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie'de yeni bir darbe aldı. Oscar García'nın takımı, Johan Cruijff ArenA'da son derece zayıf bir performans sergiledi ve FC Twente'ye 1-2 yenildi. Bu yenilgiyle Ajax beşinci sıraya gerilerken, Twente ise Amsterdam ekibini geçerek üst sıralara tırmandı.

Ajax'ta Oliver Edvardsen sürpriz bir şekilde sağ kanatta başlarken, Steven Berghuis 10 numarada yer aldı. Wout Weghorst, tam olarak formda olmayan Kasper Dolberg'in yerine Ajax'ın forvetinde tercih edildi.

Maçın başlangıcından itibaren FC Twente oyunun gidişatını belirledi. Daha dördüncü dakikada Sam Lammers ilk fırsatı yakaladı, ancak şutu kaleci Maarten Paes'i şaşırtacak kadar isabetli değildi. Ajax, maçın ilk dakikalarında tedirgin görünüyordu ve konuk takımın baskısı altında oyun kurmakta zorlandı.

Maçın 15. dakikasında Johan Cruijff için alkışlarla duygusal bir an yaşandı, ancak sahada Ajax zorlanmaya devam etti. Twente daha iyi oynayan takım olmaya devam etti ve bu, 18. dakikada karşılığını buldu. Ramiz Zerrouki hızlı bir atağı gole çevirdi ve konuk takımı hak ettiği şekilde 0-1 öne geçirdi.

Ajax'ın pek bir varlık gösteremediği maçta, ilk yarının ortalarında biraz daha oyuna girdi. Edvardsen'in ortası Wout Weghorst'a ulaşmadı, ancak bu bir ön haberdi. 32. dakikada gol geldi: Weghorst, Godts'un hazırladığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve aylar süren gol orucunu sonlandırdı.

İlk yarının geri kalanında oyun her iki tarafta da dağınık seyretti. Ajax oyun kurmayı başaramadı, Twente ise baskı kurmayı başaramadı. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarı başlar başlamaz Twente yine daha isabetli olduğunu gösterdi. Birkaç dakika içinde takım iki büyük fırsat yakaladı, ancak Lammers ve Daan Rots’un şutları engellendiği için Ajax ucuz kurtuldu. Kısa süre sonra Mats Rots’un serbest vuruşu üstten dışarıya gitti; bu arada Ajax ise neredeyse hiç fırsat yaratamadı.

Maçın son dakikalarında her iki takım da galibiyeti zorlamaya çalıştı. Berghuis, Gloukh ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından şutu dışarı attı ve Mokio'nun uzak mesafeden çektiği şut da sonuç vermedi. İkinci yarının sonlarında Twente nihayet golü buldu.

79. dakikada Van Rooij sağ kanatta topu aldı. Twente'nin bek oyuncusu kimseye engellenmeden içeriye doğru kesip girdi. Sol ayağıyla topu güzel bir şekilde ağlara gönderdi: 1-2. Ajax maçın son dakikalarında buna cevap veremedi ve Amsterdam ekibi, ligde kendisinin hemen üstündeki rakibine geçilmesini izlemek zorunda kaldı.