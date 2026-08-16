FC Twente, yeni VriendenLoterij Eredivisie sezonundaki ilk puanlarını aldı. John van den Brom'un ekibi, pazar günü sahasında PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup etti. PEC ise geçen hafta açılış maçında Ajax'a da 0-2 yenilmişti.

Maçın açılış bölümünde iki takım da birer kez denedi. Elias Sørensen, PEC adına topu üstten auta gönderdi; Daouda Weidmann da Twente adına aynısını yaptı.

İlk yarının ortalarında PEC skoru açtı. Lars Unnerstall ile Robin Pröpper'in geriden oyun kurulumundaki hatası, Sørensen tarafından ağır şekilde cezalandırıldı: 0-1. Twente, bu golden önce faul yapıldığını düşündü ancak hakem ve VAR bu görüşe katılmadı.

Bir süre sonra Twente, bu kez Jasper Schendelaar'ın kurtardığı denemesiyle Weidmann üzerinden yeniden tehlikeli oldu. 23 yaşındaki orta sahanın topu şık ve sert bir şekilde köşeye gönderdiği üçüncü denemesinde ise kalecinin yapacak bir şeyi yoktu: 1-1.

İkinci yarının ardından Twente oyunun kontrolünü daha fazla eline aldı. Boş durumdaki Daan Rots'un kafa vuruşu auta giderken, Dylan Mbayo'nun kendi kalesine attığı golle skor yine de 2-1'e geldi. Hücum oyuncusu, Weidmann'ın gol atmasını engellemek istedi ancak topu sert bir şekilde kendi kalesinin üst köşesine gönderdi.

Twente baskısını sürdürdü. Daan Rots, uzak mesafeden attığı şutla skoru 3-1'e taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. Çünkü PEC'in buna verecek fazla cevabı kalmamıştı.

Sondre Ørjasæter, Wout Weghorst, Thomas van den Belt ve Filip Thorvaldsen başta olmak üzere bazı isimler, son bölümde bir gol daha bulmak için yüklendi. Ancak Twente'nin dördüncü golü gelmedi; yine de bu durum De Grolsch Veste'deki coşkuyu azaltmadı.