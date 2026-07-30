FC Twente, Feyenoord'un forveti için 1 milyon euro teklif etti

FC Twente, on yedi yaşındaki Jerayno Schaken için teklif yaptı. De Telegraaf'ın haberine göre yetenekli hücum oyuncusu şu anda Feyenoord 21 Yaş Altı takımında forma giyiyor.

Schaken daha önce Ajax altyapısında yer aldı, ancak 2019'da bonservissiz olarak sc Heerenveen'e transfer oldu. Geçen sezon ise bonservissiz şekilde Varkenoord'a katıldı.

Ruben Schaken'in oğlu, Feyenoord ile 2028 ortasına kadar sözleşme sahibi. Genç yaşına rağmen (17), şimdiden Feyenoord 21 Yaş Altı takımının oyuncusu.

FC Twente, onu şimdiden A takım için bir oyuncu olarak görüyor. De Telegraaf'a göre teknik direktör Erik ten Hag, çok yönlü hücum oyuncusu için 1 milyon avro teklif etti.

FC Twente, Schaken'e A takımda yer vadetti; bu, Feyenoord'da bu sezon onun için (henüz) görünürde olmayan bir şey.

Rotterdam ekibinin Enschede'den gelen teklifi kabul edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Schaken, Feyenoord'da kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor.