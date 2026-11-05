FC Twente, FC Pafos galibiyetiyle Konferans Ligi'nde (katsayı) puanı toplamaya devam ediyor

FC Twente, Konferans Ligi lig aşamasında üçüncü haftanın ardından da hatasız yoluna devam etti. Twente, FC Pafos karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazandı. Beraberlik golünü Ruud Nijstand atarken, konuk ekibin 10 kişi kalmasının ardından Sondre Ørjasaeter ve Daouda Weidmann üç puanı getirdi.

Geçen hafta sonu Excelsior karşısında alınan 9-1'lik galibiyet kadar farklı bir performans sergilemek pek mümkün görünmüyordu. Nitekim Pafos, Twente'ye ceza sahası çevresinde fazla alan bırakmadı. Twente'nin kontra ataklara da dikkat etmesi gerekiyordu; Daan Rots'un yerinde müdahalesi, 1-0 geriye düşmelerini önledi.

Yine de beş dakika sonra gol, oldukça beklenmedik bir anda geldi. Pafos'un çok hızlı gelişen kontra atağında Lelê, ceza sahası dışında fazla zaman ve alan buldu. Brezilyalı oyuncu, müthiş şutuyla topu uzak köşeye gönderdi. Gol sevincini yaşarken üzerine bira dökülen Lelê, tahrik ettiği iddiasıyla sarı kart gördü.

Twente ikinci yarıda daha iyi bir görüntü çizdi. Yine de rakibin tuzağına düşmek için Robin Pröpper'in müthiş müdahalesi gerekiyordu. Kısa süre sonra beklenen beraberlik golü geldi. Weidmann'ın serbest vuruşunda top, ileri çıkan Nijstad'ın kafasına tam istediği gibi geldi. Nijstad'ın güçlü kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Hareketli geçen ikinci yarıda, kısa süre sonra Lelê'nin şutunu kedi çevikliğiyle kurtaran Drommel kahraman oldu. Ancak bu dakikalar Lelê için hiç iyi geçmedi. Brezilyalı oyuncu, birkaç dakika sonra bir kontra atağı durdurmak için rakibine faul yaptı ve ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Twente tüm gücüyle hücuma çıktı ve Radoslaw Majecki'nin koruduğu kaleye birçok şut çekti. Sağlam bir maç çıkaran Majecki, uzaktan gelen şutlarda hazırlıksız yakalanmadı. Ancak Polonyalı kaleci de bitime çeyrek saat kala Van den Brom'un ekibinin 2-1 öne geçmesini engelleyemedi. Younes Taha'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ørjasaeter, sakin bir vuruşla golü attı.

Üzerindeki baskıdan kurtulan Twente, kısa süre sonra maçı bitiren golü buldu. Sonradan oyuna giren Thomas van den Belt'in şutu engellendi, ancak top yeniden önüne düştü. Van den Belt'in pasında boş durumdaki Weidmann'ın topu ağlara göndermesi zor olmadı: 3-1.