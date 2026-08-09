FC Twente, hafta içinde DAC 1904 karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin yarattığı olumlu havayı Eredivisie'ye taşıyamadı. Abe Lenstra Stadı'nda sc Heerenveen, oyuna sonradan giren Luca Oyen'in golüyle 1-0 galip geldi.

İlk yarı, her iki kale önünde de fazla hareketliliğin yaşanmadığı sönük bir görüntü sergiledi. Heerenveen adına Dirk Proper, Lars Unnerstall'ın parmak uçlarıyla dokunduğu pozisyonda topu direğe nişanlarken, konuk ekip adına gole en çok yaklaşan isim Sondre Orjasaeter'in yerden gönderdiği zayıf vuruş oldu.

İkinci yarının başlamasının ardından kilit fazla geçmeden açıldı. Jakob Trenskow'un pasında oyuna sonradan dahil olan Luca Oyen, yakın direk dibinden skoru 1-0'a getirdi. Heerenveen'in yeni Eredivisie sezonundaki ilk golünün ardından Abe Lenstra Stadı büyük coşku yaşadı.

John van den Brom'un ekibi, aralarında oyun kurucu Younes Taha'nın ve daha sonra da hırslı Sam Lammers'ın bulunduğu hamlelerle geri dönüş aradı. Ancak bu değişiklikler, savunmacı Max Bruns'un kafa vuruşu dışında uzun süre fazla tehlike yaratmadı.

Karşılaşmanın son bölümüne doğru Twente etkisini artırdı; Wout Weghorst ve Robin Pröpper'ın tehlikeli kafa vuruşları geldi. Ancak gol çıkmayınca Heerenveen üç puanı alan taraf oldu.

Böylece teknik direktör Robin Veldman için sevindirici bir sonuç ortaya çıktı; zira Frizyalılar son iki sezonda Eredivisie'deki açılış maçını kazanamamıştı. Twente ise puansız ayrıldı ve gelecek hafta PEC Zwolle ile sahasında oynayacağı maçta telafi arayacak.