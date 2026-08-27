FC Twente Avrupa’da unutulmaz bir gece yaşadı: "Bunu görünce gözlerin doluyor"

FC Twente, perşembe günü adeta mucizevi bir şekilde Konferans Ligi lig aşamasına kalmayı başardı. FK Qarabag karşısında kazanılan turun ardından teknik direktör John van den Brom büyük sevinç yaşarken, ESPN’e ekibinin özel hazırlığını anlattı.

Twente, geçen hafta De Grolsch Veste’de Qarabag’a 0-1 yenilmişti ve perşembe günü play-off rövanşında da geriye düşünce Avrupa’dan elenmesi kaçınılmaz gibi görünüyordu.

Ancak durum hiç de öyle olmadı. Marko Pjaca beraberliği sağladı ve uzatma dakikalarında Max Bruns, Twente’yi uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda ise Wout Weghorst ile Younes Taha, Twente’ye en az altı maç oynayacağı Konferans Ligi’nde bir yer kazandırdı.

Van den Brom, ESPN kameralarının karşısına formasındaki ıslak lekelerle çıktı. Kısa süre önce soyunma odasında galibiyetin coşkuyla kutlandığını belirtti. “Gerçi suyla kutladık ama insanın üstüne bir şeyler sıçrayabiliyor.”

“Bu durumda bunun hiç önemi yok. Harika, gerçekten çok güzel. Maçtan sonra hepimiz bitmiştik. Yaşaması da çok yoğun bir maçtı, bir teknik direktör olarak da.”

Twente, Bakü’de büyük bir direnç ortaya koydu. “1-0 geriye düşmek bir hayal kırıklığıydı ama inanmaya devam ettik. Değişiklikler yaptık, üzerinde çalıştığımız senaryoyu uyguladık ve yine buradan golü bulduk.”

“Sonra onlarda bir kırmızı kart görüyorsunuz (Marko Jankovic’e, ed.). Ardından maçı profesyonelce tamamladık. Bugün bütün kasaba çarpıyor. Avrupa futbolunu bu kadar güzel yapan da bu.”

Van den Brom, takımının performansını çok yüksek değerlendiriyor. “Bence Qarabag gerçekten büyük bir kulüp ve iyi bir takım. Geçen yıl doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde oynadılar ve biz onları iki maç sonunda eledik. Üstelik burada 1-4’le. Bunun keyfi tarif edilemez, tarif edilemez.”

Avrupa futbolunun Twente için çok şey ifade ettiğini Van den Brom da biliyor. “Soyunma odasında olmalıydınız. Maçtan önce medya departmanımız çok güzel bir video hazırlamıştı. Orada Twente’nin Avrupa’da bugüne kadar yaptıklarına dair tüm görüntüler vardı. Bunu görünce tüyleriniz diken diken oluyor, gözleriniz doluyor” diyerek sözlerini noktaladı Amersfoortlu teknik adam.



