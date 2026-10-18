FC Utrecht, pazar akşamı Eredivisie’de sürpriz bir galibiyet aldı. Anthony Correia’nın ekibi, FC Twente deplasmanında Ángel Alarcón’un birbirinden güzel iki golü sayesinde 2-1 kazandı. Böylece Twente, Eredivisie’de ikinciliği paylaşma fırsatını kaçırdı.

Maça iyi başlayan Twente, Utrecht’i yoğun baskı altına aldı. Bu baskı kısa sürede pozisyonlar getirdi. En tehlikeli fırsatta Daan Rots’un kafa vuruşu direğe çarptı.

Ardından ev sahibi ekibin savunmayı aşması uzun sürdü. Beklenen gol, ilk yarının ortalarında geldi. Daouda Weidmann rakibinden şık bir hareketle sıyrıldı ve ceza sahası çizgisinden sert vurdu. Topun Matisse Didden’a hafifçe dokunmasıyla kaleci Sergio Padt çaresiz kaldı: 1-0.

Bu gol Utrecht için bir darbeydi. Takımın toparlanması için Anthony Correia’nın devre arasında bazı değişiklikler yapması gerekti. Nitekim 47. dakikada beraberlik geldi: Arthur Zagré’nin topuk pasının ardından Alarcón, topu nefis bir vuruşla uzak köşeye gönderdi.

Konuk ekip için işler daha da iyiye gitti. Hızlı bir kontraatağın ardından topu alan Alarcón, Lars Unnerstall’ı bir kez daha uzak köşeden avladı. Utrecht 2-1 öne geçti ve Alarcón da sevincini gizlemedi.

İspanyol oyuncu, Twente’nin ateşli taraftarlarının önünde coşkuyla gol sevinci yaşadı. Bunun üzerine sahaya bardaklar atıldı. Hakem Allard Lindhout’un maçı birkaç dakika durdurma kararı Wout Weghorst’u öfkelendirdi. Forvet, Alarcón’un ev sahibi taraftarlara yönelik kışkırtıcı hareketler yaptığını düşünüyordu.

Son bölümde Twente beraberlik golünü aradı, ancak Utrecht savunmada rakibine fazla fırsat vermedi. Correia’nın ekibi üstünlüğünü koruyarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.