FC Twente ile Ajax arasında pazar öğleden sonra oynanan maça, hakem Joey Kooij'e yönelik tezahüratlar gölge düşürdü. VAR'ın dikkat çekici müdahalesi FC Twente'nin beraberlik için yakaladığı büyük fırsatı boşa çıkarınca hakem, 78. dakikada tribünlerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Olay, Ajax'ın oyuna sonradan giren oyuncusu Sofyan Amrabat'ın kendi ceza sahasında topu Ramiz Zerrouki'ye kaptırmasıyla başladı. FC Twente'nin orta saha oyuncusu, 2-2'lik beraberlik golünü atmak için çok elverişli bir fırsat yakalamış gibi görünüyordu.

Ancak tam o anda Kooij oyunu durdurdu. VAR hakemi Dennis Higler, yaklaşık yarım dakika önce yaşanan bir pozisyonu değerlendirmesi için hakemi monitöre çağırdı.

İncelenen pozisyon, Ajax'ın kullandığı köşe vuruşunda Wout Weghorst'un topa elle müdahalesiydi. Forvet oyuncusu topa eliyle dokunmuştu ancak bu pozisyondan önce Dies Janse'nin yaptığı bir faul vardı.

FC Twente'nin savunma oyuncusu Weghorst'u itmiş, hücum oyuncusu da bu nedenle itiş kakışın içinde kalmıştı. Pozisyonun görüntülerini izleyen Kooij, kararını vermek için uzun süre düşündü.

Hakem sonunda penaltı vermemeye karar verdi. Düdük sesi Zerrouki'nin umut vadeden atağını kesmiş olduğundan, bu karar FC Twente'nin hayal kırıklığını daha da artırdı.

Karar, De Grolsch Veste tribünlerinde büyük öfkeye yol açtı. FC Twente taraftarları tepkilerini hep birlikte Kooij'e yöneltti. Tribünlerden yüksek sesle "Joey orospu çocuğu" tezahüratı yükseldi.

Twente, ardından Wout Weghorst'un tartışmalı penaltısıyla Ajax karşısında yine de bir puan aldı. Maçın ardından da Twente taraftarları Kooij'e topluca "orospu çocuğu" diye bağırdı. Hakem, sahadan ayrılırken yoğun biçimde ıslıklandı.