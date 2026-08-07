Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Bu hafta bir dizi sezon öncesi değerlendirme yazısında Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımızda FC Twente var. Transfer yazını analiz ediyor, John van den Brom’un oyun anlayışına yakından bakıyor, Eredivisie’nin sürpriz isimlerinden birine dönüşebilecek bir oyuncuyu öne çıkarıyor ve yeni sezon için birkaç (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

FC Twente bu yaz yeni bir sayfa açtı. Erik ten Hag’ın yeni teknik direktör olarak göreve gelmesiyle kulüp, geçen sezonun başarılı temelini bozmadan yeni bir rota çiziyor. Kadro büyük ölçüde korunurken, kritik mevkiler Wout Weghorst, Ramiz Zerrouki ve Joël Drommel gibi tecrübeli isimlerle güçlendirildi. Şimdi asıl soru, tüm bu yeni parçaların ne kadar hızlı bir şekilde uyum sağlayacağı.

Geçen sezona bakış

FC Twente geride kalan Eredivisie sezonuna güçlü bir performansla dönüp bakabilir. Lige zorlu bir başlangıç yapan Tukkers, sonrasında etkileyici biçimde toparlandı ve sezonu oldukça değerli bir dördüncülükle tamamladı.

Özellikle bunu yapış biçimi etkileyiciydi. John van den Brom yönetiminde FC Twente, derli toplu ve hücum odaklı bir futbol oynarken aynı zamanda Eredivisie’nin savunma açısından en güçlü takımı hâline geldi. Hiçbir kulüp daha az gol yemedi. Bununla birlikte, gelişim için hâlâ alan olduğu da net şekilde görüldü. Topa sahip olma oranının yüksek ve üretilen fırsat sayısının fazla olmasına rağmen FC Twente, üstünlüğünü her zaman gole ve galibiyete çeviremedi.

Gelen ve giden transferler

Erik ten Hag’ın teknik direktör olarak geçirdiği ilk transfer yazı, FC Twente’nin hangi yöne gitmek istediğini hemen gösteriyor. Tukkers bazı tanıdık isimlerle vedalaşsa da kadronun çekirdeği büyük ölçüde korundu. Sol bek Mats Rots, yaklaşık 16 milyon euroyla kulüp rekoru sayılabilecek bir bedelle TSG Hoffenheim’a gitti. Ayrıca kulüp ikonu Ricky van Wolfswinkel kariyerini noktaladı; Bas Kuipers, Alec van Hoorenbeeck ve Przemysław Tytoń da ayrılanlar arasında yer aldı.

Buna karşılık dikkat çeken bazı takviyeler yapıldı. Kuşkusuz en büyük yıldız transferi Weghorst oldu. 53 kez milli olan oyuncu, Ten Hag’ın mutlak hayalindeki aday olarak görülüyordu ve FC Twente’nin oyun üstünlüğünü daha sık gol ve galibiyete çevirmesini sağlaması bekleniyor. Zerrouki’nin kalıcı dönüşü de önemli bir kalite artışı olarak değerlendirilebilir. Cezayirli oyuncu kulübü çok iyi tanıyor ve geçen sezon kiralık döneminde de ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.

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Aske Adelgaard’ın Mats Rots’un ayrılığını telafi etmesi beklenirken, Joël Drommel ise çıkış yaptığı kulübe beş yıl sonra geri dönüyor. Resmi olarak sezona hâlâ birinci kaleci olarak Lars Unnerstall başlıyor, ancak beklenti Drommel’in forma rekabetine ciddi şekilde dahil olacağı yönünde. Buna ek olarak Remko Pasveer de kadroya katıldı. Tecrübeli kaleci, daha çok mentalitesi ve deneyimiyle kadro içindeki üst düzey spor kültürünü daha da güçlendirmesi için alınmış gibi görünüyor.

Önümüzdeki haftalarda birkaç giriş ve çıkış transferi daha beklenebilir. FC Twente, bazı ilk 11 oyuncularına ilgi olduğunu hesaba katıyor ve transfer döneminin sonuna doğru ek takviyeleri de dışlamıyor. En önemli yapboz parçaları artık büyük ölçüde yerine oturmuş gibi görünüyor, bu da Van den Brom’un ağırlığını daha çok takımını geliştirmeye verebileceği anlamına geliyor.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

FC Twente iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Tukkers; Aberdeen’i (1-0), Sportfreunde Lotte’yi (3-1), PAOK’u (3-2) ve FC Emmen’i (3-0) yendi, KAA Gent ile berabere kaldı (2-2) ve yalnızca KRC Genk’e kaybetti (2-1). Ancak en büyük hayal kırıklığı Avrupa Ligi ön elemesinde yaşandı. İki maç sonunda Ferencváros, 4-3’lük toplam skorla daha güçlü çıktı ve böylece Tukkers Avrupa macerasına Konferans Ligi ön elemesinde devam etmek zorunda kaldı.

Twente’nin Avrupa Ligi’ndeki elenişe verdiği yanıt ise dikkat çekiciydi. DAC 1904 ile oynanan eşleşmenin ilk maçında Van den Brom’un takımı, dirençli olduğunu hemen gösterdi. FC Twente 6-0’lık çok net bir galibiyet aldı ve böylece Konferans Ligi play-off turuna doğru büyük bir adım attı.

Dikkat çeken nokta, Van den Brom’un Ferencváros karşısındaki elenişin ardından müdahalede bulunmaktan çekinmemesiydi. Teknik adam tam dört değişiklik yaptı. Bu tercihler de son derece olumlu sonuç verdi. Zerrouki’nin ön liberoda, Daouda Weidmann’ın box-to-box rolde ve Daan Rots’un ofansif orta saha olarak görev yaptığı düzende FC Twente, önceki Avrupa maçlarına kıyasla daha dinamik ve daha tehlikeli göründü. Bu nedenle Van den Brom’un bu yerleşimle ideal orta sahasını bulmuş olması oldukça mümkün.

Arka tarafta yapılan değişiklikler de hemen karşılığını verdi. Robin Pröpper savunmanın göbeğinde fırsatını iyi kullandı ve şimdilik ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Bu da muhtemelen, Ferencváros’a karşı rövanşta güçlü bir izlenim bırakmayan ve ayrıca hafif bir sakatlık yaşayan Ruud Nijstad’ın aleyhine olacak.

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Oyun tarzı

Van den Brom’un, geçen sezon Twente ile bu kadar başarılı olduğu oyun anlayışının üzerine koyarak devam etmesi mantıklı. Tukkers yine rakibe erken baskı yapmak ve düzenli bir pas oyunu üzerinden fırsatlar üretmek istiyor.

Yine de bazı vurgu noktaları değişti. Zerrouki ön libero olarak oyunu kurup orta sahadaki dengeyi sağlamakla görevliyken, Daouda Weidmann’a derine koşular yapması için daha fazla özgürlük veriliyor. Fransız-Fildişili oyuncu hareketliliğiyle ekstra dinamizm katarken, Daan Rots da 10 numara pozisyonundan çizgiler arasında daha sık ortaya çıkıyor. Bu rol dağılımı DAC 1904 maçında son derece iyi işledi.

Weghorst’un gelişi de Twente’nin hücum oyununu önemli ölçüde etkiliyor. Golcü oyuncu sadece ceza sahasında bir hedef santrfor değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını pozisyona sokmak için sık sık geriye geliyor. Bu da hızları ve derin koşularıyla tehdit yaratması gereken kanat oyuncularına alan açıyor. Özellikle Sondre Ørjasæter bundan fayda sağlayabilecek gibi görünüyor.

Top rakipteyken de FC Twente önde baskı yapmayı sürdürüyor. Bu anlayış geçen sezon takıma büyük başarı getirdi ve az gol yenmesinin önemli temellerinden birini oluşturdu.

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Anahtar oyuncu

Sondre Ørjasæter bu sezon rahatlıkla Eredivisie’nin en dikkat çekici isimlerinden birine dönüşebilir. Norveçli oyuncu geçen sezon hızı, driblingleri ve yaratıcılığıyla büyük etki yaratmıştı, ancak iyi oyunu uzun süre gol ya da asistle yeterince ödüllendirilmedi. Bu sadece kendi bitiriciliğiyle ilgili değildi; takım arkadaşlarının onun hazırladığı birçok fırsatı cömertçe harcaması da etkili oldu.

İşte tam da bu yüzden Weghorst’un gelişi çok ilgi çekici. Twente geçen sezon oyun üstünlüğünü sık sık gole çevirmekte zorlanırken, Ørjasæter artık iyi beslendiğinde sık sık skor üreten bir santrforla oynuyor. Her şey, Norveçli sol kanadın Eredivisie’deki kesin çıkışını yaşamaya hazır olduğuna işaret ediyor. ESPN analisti Kenneth Perez de geçen ay kanat oyuncusundan övgüyle söz etmiş ve Twente’nin 22 yaşındaki Norveçliyle “elinde altın tuttuğunu” söylemişti.

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Kim çıkış yapacak?

Lucas Vennegoor of Hesselink, FC Twente altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Yirmi yaşındaki santrfor hazırlık döneminde iyi bir izlenim bıraktı ve zamanla ilk 11 oyuncusuna dönüşebilecek kaliteye sahip olduğunu gösterdi.

Ancak bu sezon kesin bir çıkış yapması kendiliğinden olacak bir şey değil. Van den Brom, Wout Weghorst gibi tartışmasız bir birinci santrfora sahip olduğu için Vennegoor of Hesselink şimdilik daha çok sonradan oyuna girerek yetinmek zorunda kalacak gibi duruyor.

Yine de yoğun fikstür tam da bu noktada fırsatlar sunabilir. FC Twente, Konferans Ligi lig aşamasına kalmak istiyor ve sonrasında Avrupa’da da ses getirmeyi umuyor. Bunun yanı sıra elbette Eredivisie ve Hollanda Kupası da var. Bu nedenle Vennegoor of Hesselink’in yeterli süre alması muhtemel görünüyor.

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

FC Twente bu sezon da Eredivisie’nin üst sıraları için yarışacaktır. Ancak rekabet geçen yıla göre daha büyük görünüyor. PSV, Ajax ve Feyenoord yine çok kaliteli kadrolara sahipken, AZ ile FC Utrecht de hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle ilk dörtte yer almak yine önemli bir başarı olacaktır.

Buna ek olarak FC Twente, Avrupa’da da kendini net biçimde göstermek istiyor. Ferencváros karşısında elenmek ciddi bir darbe anlamına geldi, ancak Konferans Ligi üzerinden hâlâ güzel bir Avrupa macerası ihtimali duruyor. Van den Brom’un takımı lig aşamasına kalmayı başarır ve orada da belirleyici bir rol oynarsa, bu sezona ekstra parlaklık katabilir.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Sondre Ørjasæter. Norveçli oyuncu geçen sezon olağanüstü niteliklere sahip olduğunu zaten göstermişti, ancak iyi oyununa rağmen verimi henüz yeterli değildi. Weghorst’un bağlantı oyuncusu ve bitirici olarak varlığıyla birlikte Ørjasæter’in istatistiklerini ciddi şekilde geliştireceğini ve Twente’nin en büyük yıldızına dönüşeceğini düşünüyorum.

En büyük hayal kırıklığı: Aske Adelgaard. Danimarkalı oyuncu, belki de FC Twente kadrosundaki en zor görevin eşiğinde: Mats Rots’un yerini doldurmak. Rots geçen sezon büyük hücum isteğiyle Tukkers’ın en öne çıkan isimlerinden biri hâline gelmişti. Adelgaard, Go Ahead Eagles’ta yeterli kaliteye sahip olduğunu gösterdi, ancak orada 27 Eredivisie maçında 1 gol ve 2 asistin ötesine geçemedi.

En iyi transfer: Wout Weghorst. Weghorst bu sezon Twente adına gollerini atacak ve bu şekilde Van den Brom’un takımı için ne kadar değerli olduğunu kanıtlayacak. Ørjasæter, Daan Rots ve Pjaca gibi onu besleyebilecek yeterince yaratıcı oyuncu var.

Gol kralı: Wout Weghorst. Beklentiler yüksek, ancak Weghorst bunları karşılayabilecek kaliteye sahip. Yukarıda da belirtildiği gibi, yeterli servis alacak gibi görünüyor.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: dördüncülük. Kadro yine güçlü görünüyor ve nokta atışı bazı transferler yapıldı. Ancak Eredivisie’nin zirvesindeki rekabet çok büyük, bu yüzden yeni bir dördüncülük hem gerçekçi hem de değerli bir sonuç gibi duruyor.

Avrupa’daki sonuç: Konferans Ligi çeyrek finali. DAC 1904 karşısındaki 6-0’lık galibiyet iyi bir serinin başlangıcı. Twente, Konferans Ligi lig aşamasına kalacak ve sonunda çeyrek finale kadar yükselecek.

Diğer sezon öncesi değerlendirmeleri

Eredivisie’de ilk haftanın başlamasına kısa süre kala bu hafta 18 kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Aşağıda, daha önce yayımlanan kulüp değerlendirmelerini bulabilirsiniz:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

PSV

TelstarFC Twente

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