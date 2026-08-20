Ajax taraftarları, FC Sion karşısında ilk 45 dakikanın ardından Steven Berghuis’ten tamamen bıkmış durumda. Ajax’ın kanat oyuncusu internette ağır eleştirilerin hedefi oldu. Tecrübeli isim, tehlikeli bir atakta şut çekmeyi kendisi tercih ettiği için Julian Brandt’tan da azar işitti.

Berghuis, perşembe akşamı İsviçre’de yeniden ilk 11’de başlama şansı buldu. Ajax’ın sağ kanat oyuncusu ilk yarıda tam altı şut çekti, ancak bunlardan sadece biri kaleyi buldu.

AZ, FC Twente ve Feyenoord’un da aralarında bulunduğu kulüplerde forma giyen eski oyuncu, bu şutlardan birini Brandt daha iyi durumdayken çekti. Alman orta saha, topu almak istediğini net şekilde gösterdi.

İnternette Berghuis’in performansına gelen tepkiler ise oldukça sert. Bir kişi, “Berghuis’in ayrıldığı gün bayram edeceğiz” yorumunu yaptı. Bir başkası ise “Berghuis artık gerçekten olmuyor. Yaptığı tek şey başarısız ortalar açmak ve her devrede topu 10 kez auta ya da üstten dışarı vurmak...” dedi.

Bir başka Ajax taraftarı da “Berghuis’i şimdi devre arasında oyundan almalısın. Sadece mesaj vermek için. Emekli ol” paylaşımında bulundu. Ayrıca “Berghuis 30 kez şut çekiyor, bunların sıfırı kaleyi buluyor” yorumu da yapıldı.