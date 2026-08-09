FC Porto ve Francesco Farioli, rakibin sürpriz puan kaybından hemen yararlanıyor

FC Porto, Liga Portugal'da yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Son şampiyon, kendi sahası Estádio do Dragão'da FC Alverca'yı 2-0 mağlup etti. Golleri André Silva ve Gabri Veiga kaydetti.

Porto maça moralli çıktı. Bir hafta önce Süper Kupa mücadelesinde kupa şampiyonu ve ikinci lig ekibi Torreense'yi 1-0 mağlup etmişti.

Eski Feyenoordlu Hwang In-beom o maçta ilk kez forma giydi ve böylece doğrudan bir kupa kazanmış oldu. Güney Koreli oyuncu, Alverca karşısında da maça yedek kulübesinde başladı ancak Pablo Rosario'nun aksine oyuna girme şansı bulamadı.

Porto, maçın başlarında penaltı kazandı. Alverca kalecisi Matheus Mendes, uzattığı koluyla Porto forveti André Silva'yı yerde bıraktı. Topun başına geçen Silva, düzgün bir vuruşla fileleri buldu: 1-0.

Devre bitmeden hemen önce Alverca bir kez daha penaltıya sebebiyet verdi. Nabil Touaizi, Veiga'nın formasını fazlasıyla çekti. Tıpkı daha önce Silva gibi penaltıyı kendisi kullanmak isteyen Veiga da topu ağlara gönderdi: 2-0.

19 yaşındaki süper yetenek Rodrigo Mora, bitime 15 dakika kala oyuna girdi ve böylece muhtemelen Porto formasıyla son maçına çıkmış oldu. AS Roma, onun için 45 milyon euro teklif sundu.

Sporting Lizbon, cumartesi günü Estrela da Amadora karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sürpriz şekilde puan kaybetti (2-2). Portekiz'in üçüncü büyük gücü Benfica ise gece ilerleyen saatlerde Académico Viseu ile karşılaşacak.