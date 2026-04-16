FC Porto ve Francesco Farioli, kıl payı yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde elendi

Nottingham Forest, Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi. Geçen hafta oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlandıktan sonra, İngiliz kulüp kendi sahasında FC Porto'yu 1-0 mağlup etti. Yarı finalde Forest, yine bir İngiliz takımı olan Aston Villa ile karşılaşacak.

Orta sahada Pablo Rosario'ya ilk 11'de yer veren Francesco Farioli'nin Porto'su, geçen haftaki beraberliğin ardından zorlu bir görevle karşı karşıya kalmıştı. Perşembe akşamı, maçın 8. dakikasında işler daha da zorlaştı.

Jan Bednarek, uzanarak Chris Wood'un dizine çarptı; Wood, tesadüfen de olsa diz sakatlığından yeni dönmüştü. VAR müdahalesinin ardından Bednarek, hakem Danny Makkelie'den kırmızı kart gördü. Wood, kısa süre sonra sakatlığı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.

Kısa süre sonra Forest öne geçti. Porto kendi yarı sahasında top kaybı yaşadı ve ardından Morgan Gibbs-White, Rosario'nun yönünü değiştirdiği bir uzak mesafe şutuyla skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarının geri kalanında Forest, Nicolás Domínguez ve oyuna sonradan giren Igor Jesus ile skoru ikiye katlama fırsatını birkaç kez yakaladı. On kişi kalan Porto'nun buna karşı koyacak pek bir şeyi yoktu.

İkinci yarıda Porto biraz daha iyi görünüyordu. William Gomes bir serbest vuruşu duvara çarptı ve kısa süre sonra da üst direğe vurdu. Aynı şey kısa süre sonra Alan Varela'nın da başına geldi.

Sahanın diğer tarafında ise Forest maçı bitirmeye çalıştı. Domínguez'in şutu az farkla dışarı çıktı ve Igor Jesus üst direğe çarptı. Sonunda ev sahibi takım galibiyeti elde etti.