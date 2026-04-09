Estadio do Dragao'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması, temel istatistiklerin öngördüğünün aksine bir sonuç doğurdu. FC Porto, maçın büyük bir bölümünde üstünlük kurdu, topun %52'sine sahip oldu ve 1,92'lik bir Beklenen Gol (xG) değeri elde ederken, Nottingham Forest ise sadece 0,26'lık bir değer elde etti. Bu istatistiksel üstünlüğe ve rakip kaleye 14 şut çekmesine rağmen, Portekiz devi savunmadaki talihsiz bir anın ardından bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Nottingham Forest için 1-1'lik sonuç, hücum gücüne karşı savunma direncinin zaferini temsil ediyor. İkinci yarının bir bölümünde Brennan Johnson ve Morgan Gibbs-White gibi kilit oyuncularını yedek kulübesine gönderen İngiliz ekibi, 31 top uzaklaştırma ve 13 top kesme kaydeden disiplinli bir savunma hattına güvendi. Kendi adına anlamlı fırsatlar yaratmakta zorlansa da, Porto'nun yoğun şutlarını engelleme becerisi sayesinde ligde 13. sıradaki yerini korudu ve eleme turlarına kalma şansını sürdürdü.

1. Porto'nun bitiricilikteki yetersizliği pahalıya mal oldu

FC Porto, bu maçı 1 puan kazanmış olmaktan ziyade 2 puan kaybetmiş olarak görecektir. Matematiksel olarak, Francesco Farioli'nin takımı maçı iki kez kazanacak kadar iyi oynadı. Toplam 14 şut ve 8 isabetli şutla Porto sürekli bir tehdit oluşturdu, ancak 11. dakikada Wendel Gomes'in golüyle Forest kalecisini sadece bir kez geçebildi. 1,92 xG ile tek gol arasındaki fark, 90 dakika boyunca takımı rahatsız eden golcü eksikliğini ortaya koyuyor. Bu seviyede oynarken, kaleyi bulan şutların %57'sini gole çevirememek, genellikle beraberlik golünde olduğu gibi istatistiksel bir anomaliye yol açar.

2. Martim Fernandes'in kendi kalesine attığı gol, istatistiksel bir istisnaydı

13. dakikada Martim Fernandes'in kendi kalesine attığı gol olarak kaydedilen bu beraberlik golü, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. İstatistiklere bakıldığında, Nottingham Forest tüm maç boyunca kaleyi bulan sadece iki şut atabildi ve 0,26 gibi çok düşük bir xG değeri elde etti. Portekiz'den bir gol ve bir puanla ayrılabilmeleri, büyük ölçüde bu yüksek varyanslı olaya bağlıydı. Kendi kalesine atılan goller genellikle sürekli baskının bir sonucudur, ancak bu durumda, Porto'nun savunma üçgenini aşmakta zorlanan Forest için bir can simidi görevi gördü. Fernandes için bu hata, Porto'nun Forest'ı çok az sayıda kaliteli atakla sınırladığı bir gecede nadir görülen bir leke oldu.

3. Forest'ın savunma hacmi, Porto'nun yaratıcılığını gölgede bıraktı

Vitor Pereira'nın taktiksel yaklaşımı, takımının gerçekleştirdiği savunma eylemlerinin hacmiyle doğrulanmıştır. Nottingham Forest, Porto'yu uzak tutmak için 31 top uzaklaştırma ve 13 top kesme yapmak zorunda kalmıştır. Porto 19 orta denemesi yapıp beş korner kazanırken, dirençli Murillo ve Morato'nun liderlik ettiği Forest'ın üçlü savunması mükemmel bir alan farkındalığı sergilemiştir. Bu reaktif oyun stili inisiyatifi rakibe bıraktı, ancak veriler Forest'ın kendi ceza sahasındaki kritik ikili mücadelelerin çoğunu kazandığını gösteriyor. Porto'yu, konuk takımın kalecisinin 7 kurtarış yapmasına neden olan spekülatif şutlara zorlayarak, Forest kuşatmayı bir beraberliğe dönüştürmeyi başardı.

4. Duran top fırsatları büyük ölçüde değerlendirilemedi

Her iki takımın fiziksel yapısına rağmen, duran toplar maçta bir kırılma noktası yaratamadı. Porto beş, Forest ise iki korner kazandı; ancak her iki takım da duran toplardan pek tehlikeli görünmedi. Porto’nun 19 ortası, çok az sayıda net kafa vuruşu fırsatı yarattı; bu durum, maç boyunca sadece altı hava topu mücadelesini kazanmış olmalarından da anlaşılıyor. Porto gibi teknik kalitesi yüksek bir takım için, çok sayıda korner vuruşunu yüksek xG değerine sahip fırsatlara dönüştürememek, Farioli'nin muhtemelen üzerinde duracağı bir konu olacaktır. Benzer şekilde Forest da, ilk yarıda oyundan çıkan Chris Wood'un varlığından yararlanamadı ve duran topların ikinci aşamasından tek bir şut bile kaydetmeyi başaramadı.

5. Oyuncu değişiklikleri taktiksel çıkmazı aşamadı

Her iki teknik direktör de ikinci yarıda galibiyeti bulmak için yedek kulübesine başvurdu, ancak maçın taktiksel yapısı değişmedi. Farioli, 58. dakikada Deniz Gül ve Pepe gibi isimleri oyuna sokarak hücumu canlandırmaya çalışırken, Pereira ise Neco Williams ve Omari Hutchinson'ı oyuna alarak kontra ataklarda hız kazandırmaya çalıştı. Ancak ikinci yarı verileri, her iki takımın da şut kalitesinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Forest'ın devre arasında Chris Wood'u oyundan alması, takımı daha hareketli ama fiziksel açıdan daha zayıf bir hücum düzenine kaydırdı ve Porto savunması bu durumu rahatlıkla kontrol altına aldı. Maç, son 20 dakikada her iki takımın yedek kulübesinin de xG momentumunu önemli ölçüde değiştiremediği bir çıkmaza girdi.

Sonuç

Bu 1-1'lik beraberlik, savunmadaki azmin hücumdaki yoğunluğu boşa çıkardığı klasik bir örnek oldu. FC Porto'nun 1,92 xG ve sekiz isabetli şutu, yaratıcı kapasitelerini gösterdi, ancak golcü vasıflarının eksikliği ve talihsiz bir kendi kalesine gol, Nottingham Forest'a maça geri dönmesi için beklenmedik bir fırsat verdi. Forest, sadece 0,26 xG'den kazandığı bir puandan memnun olacaktır; bu da Avrupa kupalarında savunma yapısı ve biraz şansın, istatistiksel üstünlüğü çoğu zaman gölgede bırakabileceğini kanıtlamaktadır.