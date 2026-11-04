FC Porto, Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk puanlarını sonunda aldı. Francesco Farioli'nin ekibi, Estádio do Dragão'da Napoli'yi 4-1 mağlup etti. Polonyalı stoperler Jan Bednarek ve Jakub Kiwior, kornerlerden birer gol atarak Napoli karşısındaki galibiyette önemli pay sahibi oldu. Napoli de Porto ve Feyenoord'un da aralarında bulunduğu takımlar gibi dört maç sonunda üç puanda kaldı.

Porto, Pepê ile Napoli'ye neredeyse hemen ciddi bir uyarı verdi. Hücum oyuncusu, topu üst direğe çarptırarak harika bir gol attı ancak koşusuna biraz erken başladığı için ofsayttaydı. Kısa süre sonra Borja Sainz ofsaytta değildi fakat şutunda topu Napoli kalecisi Alex Meret'in koruduğu kalenin üst direğinin santimetrelerle üzerinden gönderdi.

Hak ettiği açılış golünü yine de maçın erken bölümünde bulan Porto, duran toptan öne geçti. Gabri Veiga'nın kullandığı kornerde tamamen boş bırakılan Bednarek, kendinden emin bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Napoli oyuna biraz daha ortak oldu. Rasmus Højlund'un kaçırdığı ilk fırsattan kısa süre sonra İtalyan ekibi golü buldu. Porto kalecisi Diogo Costa, Antonio Vergara ve Højlund'un şutlarını iki kez başarılı biçimde kurtardı. Ancak savunması onu yalnız bırakınca McTominay'nin üçüncü denemesinde çaresiz kaldı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Porto, Veiga ile kısa sürede uyarı niteliğinde bir şut çekti. Bu bölümün açık ara en büyük fırsatı ise eski PSV'li Pablo Rosario'ya geldi. Mateo Politano'nun topu doğrudan ayağına gönderdiği Rosario, kaleye birkaç metre mesafeden Meret'i geçemedi.

Üstün taraf olmayı sürdüren Porto, Veiga ile yeniden öne geçmeye yaklaştı ancak şanssız hücum oyuncusunun vuruşu üst direkten döndü. Veiga, 70. dakikada ise gol sevincini yaşadı. Eski Feyenoord yıldızı Santiago Gimenez'in yana çıkardığı topu Veiga ağlara gönderdi: 2-1.

İlk yarının bitimine on dakika kala Porto'nun diğer stoperi de gol attı. Eski Feyenoordlu Hwang In-boom'un kullandığı kornerde Kiwior, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1. Maçın son anlarında oyuna sonradan giren Samu'nun penaltıdan attığı golle skor 4-1'e geldi.