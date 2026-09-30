FC Porto, Portekiz transfer döneminin kapanmasının epey ardından kadrosunu yine de güçlendirmeyi başardı. Chris Smalling (36) bir süredir bonservissiz durumdaydı ve MaisFutebol'un haberine göre Estádio do Dragão'dan gelen çağrıyı kabul etmeye karar verdi.

Smalling son iki sezonda Suudi Arabistan'da Al-Fayha forması giydi ve stoper toplamda 67 maça çıktı. Al-Fayha ile sözleşmesinin geçen yaz sona ermesinin ardından sağ ayaklı oyuncu bonservissiz olarak transfer edilebiliyordu.

MaisFutebol'un aktardığına göre Smalling şimdiden Porto'da. "Sözleşme işlemlerine ilişkin gerekli ve olağan prosedürler normal şekilde ve sorunsuz ilerlerse, kısa süre içinde lig şampiyonunun kadrosunda ek bir seçenek olacak" denildi.

2017'de The Three Lions adına son milli maçına çıkan 31 kez İngiltere Milli Takımı formasını giymiş Smalling, Porto'da Francesco Farioli tarafından çalıştırılacak. Eski Ajax teknik direktörü, kadrosuna biraz daha tecrübe katmayı çok istiyordu.

Smalling özellikle 2010 ile 2019 yılları arasında forma giydiği, aralarında Louis van Gaal'in de bulunduğu isimler tarafından çalıştırıldığı ve sonunda 323 maça çıktığı Manchester United dönemiyle tanınıyor.

Londralı oyuncu 2019'da kiralık olarak AS Roma'ya geçti, Roma da onu bir yıl sonra yaklaşık 15 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı. Smalling, Stadio Olimpico'da çok iyi dönemler geçirdi ancak sık yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle 2024'te 1 milyon euronun bile altında bir bedelle Al-Fayha'ya gitmesine izin verildi.

Tecrübeli oyuncu Porto'da Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez ve Dominik Prpic gibi mevkiidaşlarının yanı sıra eski Eredivisie oyuncuları Pablo Rosario, Hwang In-beom ve Santiago Gimenez'le birlikte forma rekabeti yaşayacak. Porto lige 7 maçta topladığı 21 puanla mükemmel bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise lig aşamasındaki ilk maç Manchester City karşısında 0-2 kaybedildi.



