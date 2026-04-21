FC Midtjylland, oyuncusunu ilgilendiren şok edici bıçaklama olayının ardından açıklama yaptı

Alamara Djabi (FC Midtjylland) geçtiğimiz hafta sonu bıçaklandı ve ardından iki ameliyatın ardından yapay komaya alındı. Kulüp, Salı sabahı bir açıklama yayınladı.

Danimarkalı kulüp, internet sitesi üzerinden iyi haberler verdi. “İki ameliyatın ardından durumu şu anda stabil ve yapay komadan uyandı. Koşullara göre durumu iyi.”

Midtjylland, ciddi bıçaklama olayının geçen hafta sonu Herning'de meydana geldiğini bildirdi. "Djabi, olayın ardından hayati tehlike altında kaldı ve acil olarak ameliyat edildi." Kulüp, sağlık personelini övdü. "Acil servis ekiplerinin ve daha sonra hastanede görev yapan doktorların profesyonel müdahalesi sayesinde durumu şu anda stabil."

Superligaen'de ikinci sırada yer alan kulüp, süreçle ilgili daha fazla açıklama yapmayacağını bildirdi. “Tanık sorgulamaları ve diğer soruşturmalar da dahil olmak üzere devam eden polis soruşturmasına saygı duyduğumuz için.”

Midtjylland, bu ciddi olaydan derin bir şekilde etkilendiğini belirtti. “Düşüncelerimiz takım arkadaşımız, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte; ona güç ve acil şifalar diliyoruz.”

Djabi, bu sezon Herning kulübünün kadrosunda yer almıyordu. Kulübe göre, önümüzdeki maçlarda da forma giyme şansı yoktu.