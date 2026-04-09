FC Liverpool, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Reds'in maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Liverpool FC bu sezon lig, kupa ve Avrupa kupaları olmak üzere birçok farklı platformda mücadele ediyor. Reds’i hiç kaçırmadan takip etmek isteyenler, hangi maçın hangi yayıncıda yayınlandığını tam olarak bilmelidir. İyi haber: Doğru yayıncı kombinasyonuyla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğu aşağıdaki özet tablodan anlaşılabilir.

FC Liverpool, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Reds'in maçlarını kim canlı olarak TV'de ve canlı yayında gösteriyor/yayınlıyor?

Getty Images

FC Liverpool'u Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Community Shield ve Carabao Kupası'nda canlı TV ve canlı yayınla izleyin

Almanya'daki Premier Lig yayın hakları tamamen Sky'a aittir. Kanal, tüm lig maçlarını hem tek tek hem de konferans yayını olarak canlı olarak yayınlamaktadır. FC Liverpool'un maçları da bu sayede Sky programında sabit bir yer edinmiştir.

WOW veya SkyGo uygulaması aracılığıyla, ister evde ister yolda olun, Reds'in maçlarını canlı yayınla da takip edebilirsiniz.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla genişletti. Böylece, Lig Kupası'ndaki veya alt ligdeki rakiplerle oynanacak olası Liverpool maçları da Sky'da canlı olarak yayınlanacak.

FA Cup ve FA Community Shield, Almanya'da DAZN tarafından özel olarak yayınlanıyor. Bu yayın hizmeti, tüm önemli maçları canlı olarak gösteriyor – buna FC Liverpool'un tüm maçları da dahil.

Getty Images

Şampiyonlar Ligi, Liverpool için de birkaç yayıncıya dağılmış durumda. Maçların büyük bir kısmı DAZN tarafından canlı olarak yayınlanıyor. Salı akşamı oynanacak seçkin bir maç ise Amazon Prime Video'da özel olarak yayınlanacak.

2027/28 sezonundan itibaren büyük bir değişiklik olacak: Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir kısmını devralacak. Yeni hak paketi ile ilgili bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

FC Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa, maç her zamanki gibi ücretsiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda, canlı yayını ZDF üstlenecek.

Reds'in seçilmiş maçlarını biz de canlı skor ile takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, skor yaklaşık bir saat önce burada görülebilir.

