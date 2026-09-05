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FC Liverpool, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Reds'in maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Liverpool

FC Liverpool'ın Premier League'de, Şampiyonlar Ligi'nde ve kupa organizasyonlarında canlı olarak nerede izlenebileceğini mi öğrenmek istiyorsunuz? Cevabı bizde!

FC Liverpool bu sezon birden fazla kulvarda sahne alıyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds’i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız. 

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

FC Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds’in maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

FC Liverpool’u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup maçlarında canlı TV’de ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Premier League yayın hakları tamamen Sky’da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekli yayınlarla hem de konferans formatında. Böylece FC Liverpool maçları da Sky yayın akışında sabit şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden de Reds’in maçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde ister yolda olun, fark etmiyor.

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Şampiyonlar Ligi
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Liverpool
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Atletico Madrid
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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere paketini ayrıca English Football League (EFL) ile Carabao Cup haklarıyla genişletti. Böylece Liverpool’un Lig Kupası’ndaki olası maçları ya da alt liglerden rakiplere karşı oynayacağı karşılaşmalar da canlı olarak Sky’da yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya’da münhasıran DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna FC Liverpool’un tüm maçları da dahil.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool için de birden fazla yayıncıya dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı oynanan seçili bir dev maç ise yalnızca Amazon Prime Video’da oluyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma yaşanacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

FC Liverpool Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa, bu maç her zamanki gibi şifresiz TV’de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Amazon Prime Video’ya kaydolunHer salı Şampiyonlar Ligi’nin dev maçı sadece Prime Video’da!

FC Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds’in maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

Reds’in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada yayında olacaktır.

FC Liverpool TV rehberi: Kulübün kısa profili

Kuruluş1892
İngiltere ligi şampiyonluğu20
FA Cup zaferleri8
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu6
Rekor oyuncuIan Callaghan (857 resmi maç)
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