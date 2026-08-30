FC Liverpool bu sezon birden fazla kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

FC Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds'in maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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FC Liverpool'u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup'ta canlı TV'de ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekli yayınlar hem de konferans formatında. Böylece FC Liverpool'un maçları da Sky yayın programında sağlam bir şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de Reds'in maçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna FC Liverpool'un tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları, Liverpool söz konusu olduğunda da birden fazla yayıncı arasında paylaştırılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı oynanan seçili bir üst düzey maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine ilişkin bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

FC Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse bu maç her zamanki gibi şifresiz kanalda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

FC Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds'in maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım burada yaklaşık başlama vuruşundan bir saat önce görünür olacak.

FC Liverpool TV rehberi: Kulübün kısa profili