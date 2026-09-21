Liverpool FC bu sezon birçok kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Kırmızılar'ı eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki derleme gösteriyor.

Liverpool FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Kırmızılar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Getty Images

Liverpool FC'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup'ta canlı TV'de ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekil yayınlar hem de konferans yayınları şeklinde. Liverpool FC'nin maçları da böylece Sky yayın akışında sabit şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de Kırmızılar'ın maçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere paketini English Football League (EFL) ile Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki olası maçları ya da alt lig rakiplerine karşı oynayacağı karşılaşmalar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna Liverpool FC'nin tüm maçları da dahil.

Getty Images

Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool için de birkaç yayıncı arasında bölünmüş durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı oynanan seçili bir dev maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, bu karşılaşma her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Liverpool FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Kırmızılar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Kırmızılar'ın seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada görülebilecek.

Liverpool FC TV rehberi: Kulübün kısa profili