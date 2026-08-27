Liverpool, bu sezon birçok kulvarda yer alıyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Kırmızılar'ı kesintisiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber ise şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Kırmızılar'ın maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Liverpool'u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup'ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekli yayınlar hem de konferans formatında. Böylece Liverpool maçları da Sky yayın akışında sağlam bir şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden de Kırmızılar'ın maçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini ayrıca English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı olası maçları da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna Liverpool'un tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool özelinde de birden fazla yayıncıya dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı seçilen bir üst düzey maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, bu maç her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Kırmızılar'ın maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Kırmızılar'ın seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada görülebilecek.

Liverpool TV rehberi: Kulübün künyesi