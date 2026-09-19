Liverpool FC bu sezon birden fazla kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i kesintisiz takip etmek isteyenlerin, hangi yayının hangi platformda olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi yayıncıların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

Liverpool FC, yayın bilgilerine genel bakış: Reds'in maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Liverpool FC'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup'ta canlı TV'de ve canlı yayında izlemek

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'a ait. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekli yayınlar hem de konferans formatında. Böylece Liverpool FC'nin maçları da Sky yayın akışında sabit şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden Reds'in maçlarını ayrıca canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde ister yolda olun, fark etmez.

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki olası maçları ya da alt liglerden rakiplere karşı oynayacağı karşılaşmalar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm önemli maçları canlı veriyor; buna Liverpool FC'nin tüm maçları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool için de birden fazla yayıncı arasında bölünmüş durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı seçilmiş bir dev maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, bu karşılaşma her zamanki gibi şifresiz yayında da gösterilecek. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Liverpool FC, yayın bilgilerine genel bakış: Reds'in maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada yayında olacaktır.

Liverpool FC TV rehberi: Kulübün kısa profili