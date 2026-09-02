FC Liverpool bu sezon birçok kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

FC Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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FC Liverpool'u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup'ta canlı TV ve canlı yayında izlemek

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Yayıncı, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekil yayınlar hem de konferans formatında. Böylece FC Liverpool'un maçları da düzenli olarak Sky programında yer alıyor.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden Reds maçlarını ayrıca canlı yayında da takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini ayrıca English Football League (EFL) ile Carabao Cup haklarını da ekleyerek genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt lig rakiplerine karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm önemli maçları canlı gösteriyor; buna FC Liverpool'un tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool söz konusu olduğunda da birkaç yayıncı arasında paylaştırılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı seçilen bir üst düzey maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma yaşanacak: Paramount+, o tarihten itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

FC Liverpool Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa, bu maç her zamanki gibi şifresiz kanalda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

FC Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

FC Liverpool TV rehberi: Kulüp bilgileri