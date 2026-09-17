FC Liverpool bu sezon birden fazla kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi platformda yayınlandığını iyi bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi yayıncıların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

FC Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds'in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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FC Liverpool'u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup'ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekil yayınlar hem de konferans formatında. Böylece FC Liverpool'un maçları da Sky programında sağlam şekilde yer alıyor.

WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden Reds'in maçlarını ayrıca canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı olası maçları da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna FC Liverpool'un tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool için de birden fazla platforma dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı seçilen bir üst düzey maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma yaşanacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine ilişkin bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

FC Liverpool Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, final alışıldığı gibi yine şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayın ZDF tarafından yapılacak.

FC Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds'in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

FC Liverpool TV rehberi: Kulübe kısa bakış