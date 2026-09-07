Liverpool FC bu sezon birçok kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds’i kesintisiz takip etmek isteyenlerin, hangi yayının hangi platformda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

Liverpool FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds’in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Liverpool FC’yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup’ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tekil yayınlar hem de konferans formatında. Böylece Liverpool FC’nin maçları da Sky programının değişmez bir parçası oluyor.

WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de Reds’in maçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde ister yolda olun.

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool’un Lig Kupası’ndaki olası maçları ya da alt liglerden rakiplere karşı oynayacağı karşılaşmalar da Sky ekranlarında canlı yayınlanıyor.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya’da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm ilgili maçları canlı olarak gösteriyor; buna Liverpool FC’nin tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool için de birden fazla yayıncıya dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı oynanan seçili bir dev maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da ekrana geliyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma yaşanacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, final maçı her zamanki gibi şifresiz kanalda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Liverpool FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds’in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

Reds’in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım başlangıç düdüğünden yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

Liverpool FC TV rehberi: Kulübün kısa profili