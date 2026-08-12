Liverpool FC bu sezon birden fazla kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Kırmızılar'ı eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu ki: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

Liverpool FC, yayın bilgilerine tek bakışta ulaşın: Kırmızılar'ın maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Liverpool FC'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup'ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını hem tekli yayınlar hem de konferans yayını şeklinde canlı gösteriyor. Böylece Liverpool FC'nin maçları da Sky programında sabit şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden Kırmızılar'ın maçlarını ayrıca canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda, fark etmez.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini ayrıca English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, Liverpool FC'nin tüm maçları da dahil olmak üzere ilgili tüm karşılaşmaları canlı gösteriyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool özelinde de birden fazla yayıncı arasında dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı seçilen bir top maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da ekrana geliyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına o tarihte dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine ilişkin bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC'nin Şampiyonlar Ligi finaline çıkması halinde, bu karşılaşma her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Liverpool FC, yayın bilgilerine tek bakışta ulaşın: Kırmızılar'ın maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Kırmızılar'ın seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce burada görülebilecek.

Liverpool FC TV rehberi: Kulübün künyesi