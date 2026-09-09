Liverpool FC bu sezon birçok kulvarda mücadele ediyor: lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakış gösteriyor.

Liverpool FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds'in maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Liverpool FC'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup'ta canlı TV'de ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tek maç yayınları hem de konferans formatında. Liverpool FC'nin karşılaşmaları da böylece Sky programında sabit şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden de Reds'in maçlarını canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde ister yolda olun, fark etmiyor.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini ayrıca English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da canlı olarak Sky'da yayınlanacak.

FA Cup ve FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna Liverpool FC'nin tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool söz konusu olduğunda da birden fazla yayıncıya dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı seçilen bir üst düzey maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, bu maç her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayın ZDF tarafından yapılacak.

Liverpool FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds'in maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

Liverpool FC TV rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler