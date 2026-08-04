Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
WirtzGetty
GOAL

Çeviri:

FC Liverpool, yayın bilgilerine dair her şey bir bakışta: Reds'in maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayımlıyor?

Liverpool

FC Liverpool’ın Premier League, Şampiyonlar Ligi ve kupa organizasyonlarındaki maçlarını canlı nereden izleyebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Cevabı bizde!

Liverpool, bu sezon birden fazla kulvarda mücadele ediyor; lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru yayıncı kombinasyonuyla hiçbir maçı kaçırmazsınız. 

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki derlemede görebilirsiniz.

Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds'in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Liverpool'u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup'ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tek maç yayını hem de konferans formatında. Liverpool maçları da bu nedenle Sky yayın programının sabit bir parçası.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden Reds'in maçlarını ayrıca canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

Şimdi kaydolPremier League, DFB-Pokal ve çok daha fazlası Sky'ın yeni müşterilerine aylık 24,99 Euro!

Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt lig takımlarına karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm önemli karşılaşmaları canlı gösteriyor; buna Liverpool'un tüm maçları da dahil.

Kendiniz için en iyi teklifi bulunŞimdi kaydolun!

Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool söz konusu olduğunda da birden fazla yayıncı arasında dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamının seçili zirve maçı ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse bu maç her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nin her salı günü oynanan zirve maçı yalnızca Prime Video'da!

Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds'in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

Liverpool TV rehberi: Kulüp künyesi

Kuruluş1892
İngiltere lig şampiyonluğu20
FA Cup zaferi8
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu6
Rekor oyuncuIan Callaghan (857 resmi maç)
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin