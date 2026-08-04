Liverpool, bu sezon birden fazla kulvarda mücadele ediyor; lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds'i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru yayıncı kombinasyonuyla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki derlemede görebilirsiniz.

Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds'in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Liverpool'u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup'ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları tamamen Sky'da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tek maç yayını hem de konferans formatında. Liverpool maçları da bu nedenle Sky yayın programının sabit bir parçası.

WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden Reds'in maçlarını ayrıca canlı yayında takip edebilirsiniz; ister evde olun ister yolda.

2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt lig takımlarına karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm önemli karşılaşmaları canlı gösteriyor; buna Liverpool'un tüm maçları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool söz konusu olduğunda da birden fazla yayıncı arasında dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamının seçili zirve maçı ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma olacak: Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse bu maç her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Liverpool, yayın bilgilerine genel bakış: Reds'in maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

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