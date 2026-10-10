FC Liverpool bu sezon birçok kulvarda mücadele ediyor; lig, kupa, Avrupa. Bu nedenle Reds’i eksiksiz takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu tam olarak bilmesi gerekiyor. İyi haber şu ki: Doğru kombinasyonla hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki derlemede görebilirsiniz.

FC Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds’in maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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FC Liverpool’u Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup’ta canlı TV ve canlı yayında izleyin

Premier League yayın hakları Almanya’da tamamen Sky’da bulunuyor. Kanal, tüm lig maçlarını canlı yayınlıyor; hem tek maç yayını olarak hem de konferans formatında. Böylece FC Liverpool maçları da Sky programında sağlam bir şekilde yer alıyor.

WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de Reds’in maçlarını, ister evde ister yolda olun, ek olarak canlı yayında takip edebilirsiniz.

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Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere paketini ayrıca English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarıyla genişletti. Böylece Liverpool’un Lig Kupası’ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky’da canlı yayınlanacak.

FA Cup ile FA Community Shield Almanya’da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu, FC Liverpool’un tüm maçları da dahil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları Liverpool söz konusu olduğunda da birkaç yayıncı arasında dağılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamı oynanan seçili bir üst düzey maç ise yalnızca Amazon Prime Video’da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir yeniden yapılanma yaşanacak: Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair bilinen tüm detayları burada bulabilirsiniz.

FC Liverpool’un Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi halinde, bu maç her zamanki gibi şifresiz TV’de de yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

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FC Liverpool, yayın bilgilerine toplu bakış: Reds’in maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

Reds’in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Bir maçı takip ettiğimizde, canlı anlatım maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce burada yayında olacak.

FC Liverpool TV rehberi: Kulüp künyesi