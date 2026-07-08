FC Kopenhag ve adidas, şehrin tarihi armasıdan ilham alan muhteşem 2026-27 iç saha formalarını tanıttı

Kopenhag’ın armalarının tarihine dayanan bir tasarım

2026-27 sezonuna ait iç saha forması, sadece bir spor giyim ürünü olmaktan öte; Kopenhag şehrine özenle hazırlanmış bir saygı duruşudur. 2024 yılında ödüllü Danimarkalı tasarım ajansı Kontrapunkt tarafından kulübün arması yeniden tasarlandıktan sonra, armalardaki semboller yeni estetiğin temel direği haline geldi. Kulüp tarihinde ilk kez bu semboller doğrudan kumaş üzerine işlenerek, kulübün mirasını anlatan dokulu bir hikaye yaratıyor.

Lansmanla ilgili olarak konuşan F.C. Kopenhag Pazarlama Direktörü Mads Jefsen Poulsen, tasarımın ardındaki duygusal anlamı vurguladı: “Kulübün yenilenmiş armasındaki semboller, gelenek, aidiyet ve Kopenhag şehriyle olan özel bağımızın hikâyesini anlatıyor. Armayı yeni iç saha formamızın tam ortasına yerleştirerek, dünyaya kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neyi temsil ettiğimizi gösteriyoruz.”

Aslanların sembollerini çözmek

Forma, sade bir beyaz zemin üzerine tasarlanmış olsa da, yakından bakıldığında hem kulübü hem de şehri tanımlayan birkaç önemli unsuru içeren tonlu bir desen ortaya çıkıyor. Asker kaskları ve toplar, şehrin tarihi savunucularını temsil ederken, ikonik aslanlar ise hem erkek hem de kadın A takımlarının gücünü ve hırsını simgeliyor. Diğer ince detaylar arasında şehir haritasına atıfta bulunan bir taş köprü ve Kopenhag’ın önemli bir liman kenti statüsüne selam çakan dalgalar yer alıyor; bu tema daha önce 2024/25 deplasman formasında da işlenmişti.

Mimari unsurlar da yer alıyor; kuleler, şehrin silüetine saygı duruşunda bulunuyor. Taraftarlar için belki de en önemlisi, desene dahil edilen davullar, Parken’de yaşanan eşsiz maç günü atmosferini yansıtıyor. Bu unsurlar bir araya gelerek, formanın şehrin tarihini olduğu kadar taraftar kültürünü de yansıtmasını sağlıyor.

FCK

FCK

adidas, yerel kimliğe küresel bir dokunuş katıyor

adidas ve FC Kopenhag arasındaki işbirliği, üst düzey performans teknolojisini özel olarak tasarlanmış yerel hikayelerle harmanlayarak forma tasarımının sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Armadaki hanedan sembollerini formanın kumaşına işleyerek, Üç Şeritli marka, Parken’in sadık taraftarları için adeta özel olarak tasarlanmış bir forma yaratmış oldu. Sonuçta, kulübün geleneksel sade görünümünü korurken, yakından bakıldığında karmaşık ve modern bir dokunuş sunan bir forma ortaya çıktı.

adidas Marka ve İletişim Direktörü Henrik Hallberg, “F.C. Kopenhag’ın net bir kimliği var ve tasarım da bunu tam olarak yansıtıyor. Kulübün kendi arması üzerindeki sembolleri – Kopenhag’la olan bağdan ilham alan semboller – kullanarak, otantik bir his uyandıran ve küresel ölçekte bile öne çıkan bir forma yarattık,” diyor. Taraftarlar, yeni tasarımı elde etmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak; forma seti, 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren fckfanshop.dk adresinde satışa sunulacak.