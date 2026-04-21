FC Kopenhag ve adidas, KB'nin 150. yıl dönümünü özel bir klasik forma ile kutluyor

Avrupa futbolunun öncülerine bir övgü

Nisan 1876'da kurulan Kjøbenhavns Boldklub, Danimarka'nın en eski futbol kulübü ve Britanya Adaları dışında kurulan en eski kulüp olarak spor tarihinin panteonunda benzersiz bir konuma sahiptir. Şampiyonlar Ligi ve milyonlarca sterlinlik transferlerin olduğu modern çağdan çok önce, KB, Danimarka'nın başkentinin kalbinde organize futbolun temellerini atıyordu. Kulübün kökenleri, şu anda FC Kopenhag'ın ikonik stadyumu Parken'in bulunduğu bölge olan Blegdamsfælleden ile bağlantılıdır.

150. yıl dönümü, uluslararası üne sahip aktör ve ömür boyu taraftar Mads Mikkelsen'in yer aldığı yüksek profilli bir kampanya ile kutlanıyor. Casino Royale ve Hannibal filmlerindeki rolleriyle tanınan Mikkelsen, kulübün 19. yüzyıldaki köklerinden günümüzdeki hakimiyetine uzanan yolculuğunu anlatan bir anma filminin anlatımını üstleniyor.

F.C. Kopenhag CEO'su Jacob Lauesen, "KB, Danimarka futbolunda ve F.C. Kopenhag'ın başarısında belirleyici bir rol oynamıştır. Kıtadaki hiçbir kulübün eşine rastlanmayan bu çok özel yıldönümünü kutlamak için, adidas ile işbirliği içinde gerçekten benzersiz bir şey yarattık: Kopenhag'ı olağanüstü bir spor mirasına sahip gerçek bir futbol başkenti olarak öne çıkaran bir anma filmi," diyor.

Danimarkalı devlerin ardındaki DNA

F.C. Kopenhag resmi olarak 1992 yılında kurulmuş olsa da, kimliği KB ve B1903’ün tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu iki tarihi kulübün birleşmesi, bugün bildiğimiz güçlü takımı ortaya çıkardı, ancak kültürel temelleri 1876'da oluşturulan değerlere dayanmaya devam ediyor. KB, önemli bir yetenek laboratuvarı olarak işlevini sürdürüyor ve ilk öncü Nils Middelboe'den Thomas Delaney ve William Kvist gibi modern taraftarların favorilerine kadar, hem ulusal hem de uluslararası sahneleri süsleyen nesiller boyu yıldızlar yetiştiriyor.

Kulüp içindekiler için bu bağlantının önemi azımsanamaz. Kjøbenhavns Boldklub Direktörü Henrik Eigenbrod, kurumun üstlendiği süregelen rolü vurguladı: "KB, F.C. Kopenhag'ın üzerine inşa edildiği kültürel temeli oluşturan, köklü bir geleneğe sahip bir kulüptür. 5.700'den fazla üyesi ve çok çeşitli aktif takımıyla K.B., yeteneklerin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaya devam ediyor; bu yeteneklerin çoğu profesyonel oyuncu oluyor ve F.C. Kopenhag'ı temsil ediyor."

Adidas, koleksiyoncular için bir klasik yaratıyor

150. yıl dönümünü kutlamak için adidas, retro estetiğe ağırlık veren özel bir yıldönümü forması üretti. Tasarım, KB'nin ikonik mavi ve beyaz çizgilerine odaklanıyor; bu renkler, sonunda FC Copenhagen'ın modern görsel kimliğinin DNA'sını oluşturan renklerdi. adidas için, böylesine uzun bir geçmişe sahip bir kulüple çalışma fırsatı, nadir bir yaratıcı meydan okuma oldu ve sonuçta, forma koleksiyoncuları ve taraftarlar arasında büyük bir hit olması beklenen bir forma ortaya çıktı.

Ortaklığın ve yeni ürünün önemini değerlendiren adidas Nordics Halkla İlişkiler ve Marka İletişimi Direktörü Henrik Hallberg, sporda bu tür bir mirasın nadir olduğunu belirtti.

"F.C. Kopenhag’ın DNA’sı, dünyanın en eski futbol kulüplerinden birine dayanıyor. Bu, küresel ölçekte son derece nadir görülen bir durum – ve biz adidas olarak bunu gururla kutluyoruz. Bu, dünyadaki pek çok başka kulüp için kesinlikle mümkün olmayan bir saygı duruşu," dedi.

Yayın detayları ve tarihsel bağlam

Yıldönümü kutlamaları, futbolun Avrupa kıtasındaki köklerinin birçok taraftarın farkında olduğundan daha derin olduğunu hatırlatıyor. Kıtada kurulan ilk kulüp olan KB, Avrupa'nın birçok geleneksel dev kulübünün kurulmasından önce var oldu ve Kopenhag'a bu sporun tarihi merkezi olarak kalıcı bir yer kazandırdı. Bu miras, yeni formaların 24 Nisan'da kulübün resmi web mağazasından resmi olarak piyasaya sürülmesiyle somut bir şekilde ortaya çıkacak.

1994 yılına dayanan FC Kopenhag ve adidas arasındaki ortaklık, bu son işbirliği ile üç çizgili marka ile Danimarka'nın en başarılı takımı arasındaki uzun soluklu ilişkinin yeni bir sayfasını açıyor. Kulüp, 2026 yılına ve kurucu üyesinin resmi 150. yıl dönümüne doğru ilerlerken, Hollywood yıldızlarının gücü ile saf futbol tarihinin birleşimi, 1876'daki öncülerin mirasının gelecek nesiller boyunca hissedilmeye devam etmesini garanti ediyor.