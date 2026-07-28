Danimarka'da Trefoil için tarihi bir an

2026/27 sezonunun yeni deplasman forması, Superliga ekibi için sadece yeni bir görünümü temsil etmiyor; aynı zamanda kulübün resmi maçlarda giyilecek ilk adidas Originals heritage parçası olma özelliğini taşıyor. İkonik Trefoil logosuna yer verilmesiyle FC Copenhagen, maç günü formalarında heritage markalamasını kullanma hakkı tanınan dünya çapındaki seçkin kulüpler arasına katılıyor.

Doğrudan Parken'in tribün kültüründen ilham alan forma, kulübün karakteristik beyaz, mavi ve siyah renklerini retro esintili bir yakayla bir araya getiriyor. Ayrıca resmi bir maç formasında ikonik adidas Originals Trefoil logosuna yer vererek kulüp tarihinde bir ilke imza atıyor ve adidas Originals bakış açısıyla futbol mirasını çağdaş tasarımla buluşturuyor.

Yeni koleksiyonun tanıtımında konuşan F.C. Copenhagen Pazarlama Direktörü Mads Fjordside Jefsen, taraftarların kulübün kimliğindeki önemine dikkat çekti. Jefsen şöyle dedi: "İster Parken'de olalım ister deplasmanda, taraftarlar F.C. Copenhagen ile bağı olan herkesi birleştiren atmosferi, aidiyet duygusunu ve ortak tutkuyu yaratıyor. Nerede oynarsak oynayalım, taraftarlar kulübün renklerini giyerek geliyor, şehir hakkında şarkılar söylüyor ve takımın arkasında birlikte duruyor.

Deplasman gününün eşsiz ritüelini kutlamak

Bu son lansmanın ilhamı, neredeyse tamamen varış noktaları arasındaki yolculukta var olan bir alt kültür olan "deplasman günü" deneyimine sıkı sıkıya bağlı. Her deplasman taraftarı için deplasman günleri başka hiçbir şeye benzemez. Sokaklar tanıdık değildir, dil farklı gelir ve stat ufukta bir yerde yükselir. Yine de bir şekilde hâlâ ev gibi hissettirir. Şarkılar, bayraklar ve ortak ritüeller aracılığıyla F.C.

Formanın tanıtımında kullanılan kampanya, bu göçebe ruhu yüksek kaliteli görseller ve hikâye anlatımıyla yansıtıyor. Kopenhag'da çekilen kampanya filmi, taraftarları bir deplasman gününün ritüelleri boyunca takip ediyor; şehrin sokakları ve tren istasyonlarından yurt dışı yolculuğuna ve yeniden eve dönüşe kadar uzanan bu hikâye, futbolun onları nereye götürürse götürsün taraftarları birbirine bağlayan topluluğu kutluyor.

adidas Nordics PR & Marka İletişimi Direktörü Henrik Hallberg, projenin yaratıcı yönünü şu sözlerle anlattı: "Kulüple birlikte, futbol mirasına dayanan ve F.C. Copenhagen'ın deplasman desteğinin eşsiz kültüründen ilham alan bir forma yaratmak istedik. Her detay, kulübün deplasman günlerini tanımlayan gelenekleri, tutkuyu ve topluluk duygusunu yansıtıyor. adidas Originals Trefoil, futbol mirasını bugün kulübü çevreleyen kültürle buluşturarak hikâyeyi tamamlıyor.

Kulüp efsanelerinin yer aldığı yıldızlarla dolu bir kampanya

Forma lansmanının kulübün tarihiyle bağ kurmasını sağlamak için kampanyada F.C. Copenhagen oyuncuları, taraftarları ve Dame N'Doye gibi kulüp efsaneleri yer aldı; çekimleri ise uluslararası alanda beğeni toplayan moda fotoğrafçısı Rasmus Weng Karlsen gerçekleştirdi. Adı kulübün en başarılı dönemleriyle özdeşleşen N'Doye'nin varlığı, dünkü yıldızlarla Trefoil'i sahaya taşıyacak mevcut oyuncu grubu arasında doğrudan bir bağ kuruyor.

Kampanya aynı zamanda kulübün tarihinden ve taraftarlarının oynadığı merkezi rolden de besleniyor. Modern F.C. Copenhagen'ın kuruluşunun arkasındaki kilit isimlerden biri olan Harald Nielsen, bunu bir zamanlar şöyle ifade etmişti: "Siz olmadan biz de olmayız." Bu alıntı, 2026/27 deplasman forması anlatısının tamamının omurgasını oluşturuyor ve Copenhagen büyüklüğünde bir kulübün, taraftar desteğinin sağlam temeli olmadan hiçbir şey olduğunu hatırlatıyor.

Geleceği inşa etmek için geçmişi onurlandırmak

Yeni deplasman formasıyla birlikte bu sözler, bugün kulübü olduğu noktaya getirmeye yardımcı olan sadakatleri, tutkuları ve sayısız deplasman yolculuklarıyla taraftarlara bir saygı duruşu olmanın yanı sıra kampanyanın mesajı olarak bir kez daha merkez sahneye çıkıyor. 2026/27 forması sadece işlevsel bir spor giyim ürünü değil; Jutland'da yağmurun altında ya da bir Akdeniz akşamının sıcağında tribünde durmuş olanlar için bir hatıralar deposu.

FC Copenhagen, yurt içindeki üstünlük ve Avrupa macerasıyla geçecek yeni bir sezona hazırlanırken, bu forma deplasmanlarda onların zırhı olacak. Tasarım, takım ister Avrupa'nın kalbinde ister İskandinavya'nın kuzey uçlarında oynasın, taraftarlarının kimliğinden bir parçayı yanında taşımasını sağlıyor. Taraftarlar için kendi yaşam tarzlarına özel olarak tasarlanmış hissi veren bir formayı giyme fırsatı nadir bir ödül niteliği taşıyor.