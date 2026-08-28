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FC Köln - Werder Bremen maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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FC Köln
Werder Bremen
Bundesliga

FC Köln, Bundesliga'da Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

FC Koeln, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki takımın son resmi karşılaşmasında, 12 Nisan 2026'da 1. FC Köln, Werder Bremen'i sahasında 3-1 mağlup etti. Tarihsel olarak, bu iki ekip arasında RheinEnergieSTADION'da oynanan maçlar gollü geçerken, Bundesliga'daki son altı karşılaşmalarında alınan sonuçlar da dengeli bir tablo ortaya koyuyor.

Bırakın GOAL, FC Koeln - Werder Bremen maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

FC Koeln - Werder Bremen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

FC Koeln - Werder Bremen maçı Köln'deki RheinEnergieSTADION'da başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 3
RheinEnergieSTADION

FC Koeln - Werder Bremen Bundesliga bileti nasıl alınır?

RheinEnergieSTADION'da oynanacak 1. FC Köln - Werder Bremen maçı için bilet satın almak adına hem birincil resmi seçenekler hem de ikincil platformlar bulunuyor:

  • Resmi 1. FC Köln Bilet Mağazası: Bilet satın almak için en doğrudan ve en güvenli yer, kulübün resmi internet sitesindeki (fc.de) çevrim içi bilet mağazasıdır. Öncelikli bilet satışı genellikle önce kulüp üyelerine sunulur, kalan bilet olması durumunda ise ardından genel satışa geçilir.
  • Resmi VIP ve Hospitality: Genel biletler tükenirse, resmi-vip.com gibi resmi hospitality platformları veya FC Köln'ün hospitality birimi üzerinden resmi VIP ve business koltuk paketleri doğrudan temin edilebilir.
  • Resmi deplasman bileti kontenjanları: Werder Bremen'i destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri kayıtlı taraftarlar ve kombine sahipleri için resmi olarak Werder Bremen'in kulüp sitesindeki (werder.de) bilet portalı üzerinden dağıtılır.
  • İkincil pazar yerleri: Resmi genel satış kanalları tamamen tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet değişim platformları bireysel satıcılardan yeniden satış seçenekleri listeler.

FC Koeln - Werder Bremen Bundesliga biletleri ne kadar?

1. FC Köln - SV Werder Bremen Bundesliga maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine, satın alma kanalına ve karşılaşmaya olan talebe göre değişiklik gösterir:

  • Kategori 1 (uzun kenar / alt kat): Premium ana tribün konumlarındaki resmi birincil biletler genellikle bilet başına £50 ila £75 arasında değişir.
  • Kategori 2 (köşeler / üst kat): Köşe bölümlerindeki veya üst katlardaki standart koltukların fiyatı çoğunlukla £35 ila £55 arasındadır.
  • Ayakta izleme alanı (Stehplatz): Ev sahibi veya deplasman tribünlerindeki resmi ayakta izleme bileti en uygun seçenek olup, genellikle £15 ila £22 civarında fiyatlandırılır.
  • Hospitality ve VIP paketleri: Premium business koltukları, lounge erişimi ve resmi hospitality biletleri kişi başı yaklaşık £180 ila £350+ seviyesinden başlar.
  • İkincil yeniden satış pazarı: Resmi genel satış kanalları tükenirse, StubHub gibi yeniden satış platformlarında fiyatlar talebe göre değişir ve standart koltuklar için genel olarak £45 ila £90+ seviyesinden başlar.

FC Koeln - Werder Bremen Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

FC Koeln - Werder Bremen form durumu

FC Koeln, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve bir kez berabere kaldı. Takımın son karşılaşması, 24 Ağustos'ta Würzburger Kickers deplasmanında alınan 2-1'lik DFB-Pokal galibiyetiydi. Bu maçın öncesinde Real Sociedad karşısında art arda 2-1 ve 2-0'lık hazırlık maçı galibiyetleri geldi. Bu serideki tek puan kaybı, sezon öncesinde Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalınan maçta yaşandı. Koeln bu beş maçta 13 gol atıp dört gol yedi.

Werder Bremen'in son beş maçı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle sonuçlandı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta SK Hansa Lüneeburg karşısında alınan 3-0'lık DFB-Pokal galibiyetiydi. Bremen, sezon öncesindeki son hazırlık maçını Auxerre'e 1-0 kaybetti ve Paderborn ile oynadığı iki maçtan da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ekip bu beş maçlık süreçte dokuz gol attı ve beş gol yedi.

KOE

KOE - Form

BEG
K0-8
BSC
B2-2
RSO
K2-0
RSO
K2-1
WUK
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SVW

SVW - Form

COT
K2-4
SCP
B2-2
SCP
B2-2
AJA
K0-1
LSK
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

FC Koeln - Werder Bremen: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 12 Nisan 2026'da oynanan bir Bundesliga maçıydı ve FC Koeln, RheinEnergieSTADION'da 3-1 kazandı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında, birer galibiyet ve üç beraberlikle tablo eşit durumda. Bu serideki tek deplasman galibiyeti ise Şubat 2024'te Köln'de 1-0 kazanan Bremen'e ait.

Kafa Kafaya

FC KölnÇizimWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

FC Koeln - Werder Bremen puan durumu

Güncel Bundesliga tablosunda FC Koeln sekizinci sırada yer alırken, Werder Bremen 18. basamakta bulunuyor.

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
110051+43
K
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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