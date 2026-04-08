FC Groningen taraftarları, Feyenoord ile oynanacak deplasman maçını boykot etme çağrısında bulunuyor

FC Groningen taraftarlarının bir kısmı, Feyenoord ile oynanacak deplasman maçına gitmemeyi düşünüyor. Maç 25 Nisan'da oynanacak, ancak deplasman tribününün tamamen dolup dolmayacağı henüz belirsiz.

Noordtribune Groningen taraftar grubu, Instagram üzerinden diğer taraftarlara deplasman maçını boykot etme çağrısında bulundu. Grup, Rotterdam'a yapılacak ziyaret için geçerli olan koşullara karşı çıkıyor.

“Noordtribune Groningen olarak Feyenoord deplasman maçını boykot etmeye karar verdik. Tüm taraftarları da bize katılmaya çağırıyoruz. Geçtiğimiz yıl bazı kişiler zaten cezalandırıldı,” deniyor açıklamada.

Taraftarlara göre, bu durum çifte cezalandırma anlamına geliyor. Geçmişteki olaylar çoktan halledilmiş olmasına rağmen, Feyenoord yine de tüm taraftar grubunu etkileyen önlemler aldı.

Feyenoord, Groningen taraftarlarına şu önlemleri dayattı: zorunlu otobüs seyahati, deplasman tribününün kapasitesinin yarıya indirilmesi (1200’den 600 koltuğa), otobüs yolculuğu sırasında alkol yasağı, deplasman tribününde alkol yasağı ve davul kullanımı yasağı.

Taraftar grubuna göre, tüm bu kurallar deplasman maçını normal bir şekilde yaşamayı imkansız hale getiriyor. “Bu kısıtlamaların birikmesi, deplasman maçını normal, misafirperver ve atmosferik bir şekilde izlemeyi imkansız hale getiriyor.”

Taraftar grubu, taraftar kitlesine ve taraftar önlemlerine ilişkin politikaya yönelik net bir mesajla yazısını sonlandırıyor. “Her türlü toplu cezaya karşı net bir şekilde tavır alıyoruz. Toplu cezaları durdurun! Feyenoord deplasmanını boykot edin!”