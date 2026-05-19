FC Groningen taraftarları, Ajax ile oynanacak play-off maçı için Volendam'a gelebilirler

Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, FC Groningen taraftarları Perşembe günü Volendam'da, kulübün Conference League play-off'larında Ajax ile karşılaşacağı maçta yine de hoş karşılanacak.

Güvenlik gerekçesiyle Edam-Volendam belediye başkanı Pazartesi günü Ajax ile Groningen arasındaki maçta deplasman taraftarlarının stadyuma alınmamasına karar vermişti.

Bu karar şiddetli eleştirilere maruz kaldı. FC Groningen, deplasman taraftarlarının kabul edilmemesi halinde maçı boykot etmekle tehdit etti.

Salı günü belediye, savcılık ve polis bir kez daha görüşerek Kras Stadyumu'na deplasman taraftarlarının alınmasına karar verdi.

FC Volendam ile Willem II arasındaki play-off finalinde de Kras Stadyumu'na deplasman taraftarları alınmayacak. Bu karar şimdilik kesinleşmiştir.