FC Groningen
Euroborg
NEC Nijmegen
FC Groningen - NEC maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

FC Groningen ile NEC arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

FC Groningen - NEC yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda FC Groningen - NEC maçı için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz. Maç, Ziggo üzerinden ESPN'de izlenebilir. Aboneler, ESPN platformu üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirler.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Groningen vs NEC Nijmegen Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve Cezalar

FC Groningen'de Oskar Zawada ve kaptan Stije Resink sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ev sahibi takımda herhangi bir ceza cezası bildirilmedi. Şu anda kesinleşmiş bir muhtemel kadro mevcut değil. Maç yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

NEC, sakatlıkları nedeniyle Basar Onal ve Freek Entius'tan yoksun olarak Groningen'e gidiyor. Deplasman takımında cezalı oyuncu bulunmuyor. NEC için de henüz kesinleşmiş bir muhtemel kadro mevcut değil. Kadroda yeni gelişmeler olması durumunda, bunlar en kısa sürede eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

FC Groningen, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son maç, 2 Mayıs'ta Excelsior'a karşı 2-3'lük bir iç saha yenilgisiydi. Bundan önce takım, Feyenoord'a 3-1 yenilmişti. Daha olumlu sonuçlar ise Telstar'a karşı 0-2'lik deplasman galibiyeti ve AZ'ye karşı 3-0'lık iç saha galibiyetiydi. Groningen bu beş maçta altı gol attı ve yedi gol yedi.

NEC, tüm turnuvalarda son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet serisi yaşadı. En son sonuç, 2 Mayıs'ta Eredivisie'de Telstar'a karşı 1-1 berabere kalmasıydı. Daha önce NEC, hem FC Twente hem de Feyenoord ile 1-1 berabere kalmıştı. Tek galibiyet, Excelsior'a karşı 0-2'lik deplasman galibiyetiydi. AZ'ye karşı alınan 5-1'lik ağır kupa yenilgisi Eredivisie dışında gerçekleşti, ancak takımın yenilmez olmadığını gösterdi.

Karşılaşmalar

Bu iki takımın en son karşılaşması 9 Kasım 2025'te gerçekleşti; o maçta NEC, Eredivisie'de evinde FC Groningen'i 2-0 mağlup etti. Bundan önce, Şubat 2025'te Groningen, evinde oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, NEC üç galibiyetle Groningen'in bir galibiyetine karşı üstünlük sağlarken, bir dostluk maçında da NEC 1-2 galip gelmişti.

Puan Durumu

Güncel Eredivisie sıralamasında FC Groningen onuncu sırada yer alırken, NEC üçüncü sırada bulunuyor.

